В Абхазии ужесточили график отключения электроэнергии

В Абхази, оккупированном Россией регионе Грузии, с сегодняшнего дня, 9 декабря, ужесточается график отключения электроэнергии. Об этом сообщила компания «Черноморэнерго», которая впервые опубликовала не график отключений, а график включения электроэнергии.



«В связи со сложной ситуацией в энергоснабжении республики с 9 декабря 2024 года будет введен в действие новый график подачи электроэнергии. С 21:00 до 07:00 подача электроэнергии будет неограниченной», — говорится в сообщении.



С 07:00 до 21:00 часов абоненты будут получать электроэнергию дважды в день по 2 часа 20 минут. Электроснабжение останется бесперебойным только в ночное время — с 21:00 до 07:00. Таким образом, в течение дня электроэнергия будет отсутствовать у населения 9 часов 20 минут.



До этого на совещании по энергетическим проблемам де-факто правительство заявило, что если коммерческие потоки из России будут прекращены, население будет получать электроэнергию лишь 7-8 часов в день.



Сложившаяся ситуация связана с низким уровнем воды в Джварском водохранилище «Ингури ГЭС» и необходимостью оплачивать коммерческий переток из России по коммерческой цене.





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