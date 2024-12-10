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    В Абхазии ужесточили график отключения электроэнергии
    10.12.2024
    В Абхази, оккупированном Россией регионе Грузии, с сегодняшнего дня, 9 декабря, ужесточается график отключения электроэнергии. Об этом сообщила компания «Черноморэнерго», которая впервые опубликовала не график отключений, а график включения электроэнергии.

    «В связи со сложной ситуацией в энергоснабжении республики с 9 декабря 2024 года будет введен в действие новый график подачи электроэнергии. С 21:00 до 07:00 подача электроэнергии будет неограниченной», — говорится в сообщении.

    С 07:00 до 21:00 часов абоненты будут получать электроэнергию дважды в день по 2 часа 20 минут. Электроснабжение останется бесперебойным только в ночное время — с 21:00 до 07:00. Таким образом, в течение дня электроэнергия будет отсутствовать у населения 9 часов 20 минут.

    До этого на совещании по энергетическим проблемам де-факто правительство заявило, что если коммерческие потоки из России будут прекращены, население будет получать электроэнергию лишь 7-8 часов в день.

    Сложившаяся ситуация связана с низким уровнем воды в Джварском водохранилище «Ингури ГЭС» и необходимостью оплачивать коммерческий переток из России по коммерческой цене.


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