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В Абхазии закрываются все школы и детсады

10.12.2024 Все школы и детские сады в Абхазии будут закрыты с 10 декабря, заявил исполняющий обязанности де-факто премьер-министра оккупированного Россией региона Грузии Валерий Бганба. Он пояснил, что власти пошли на этот шаг из-за энергетического дефицита — здоровье детей оказалось под угрозой в условиях морозов на фоне отсутствия электричества, передает ТАСС.



К сожалению, ситуация с энергообеспечением в Абхазии ухудшилась, и мы вынуждены были сегодня принять ряд решений. Одно из них — со вторника останавливаем работу школ и детских садов, — сказал Бганба.



Ранее в компании «Черноморэнерго» объявили о введении ограничений на подачу электричества в дневное время суток. Отмечалось, что в период 07:00 и до 21:00 электроэнергия будет доступна два раза в день по 2 часа 20 минут. График подачи энергии зависит от региона.



До этого глава «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия предупреждал, что проблема с электричеством усугубится без перетока электроэнергии из России. По его прогнозу, электричество может быть недоступным для граждан до 16 часов в сутки.



Политолог Андрей Кортунов ранее предположил, что властям Абхазии придется вернуться к вопросу ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Эксперт не исключил, что теперь в соглашение могут быть внесены изменения.



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