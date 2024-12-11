﻿
.: Лента Новостей
  • Абхазия погрузилась во мрак
  • В Абхазии закрываются все школы и детсады
  • В Абхазии ужесточили график отключения электроэнергии
  • РФ запретила ввоз мандаринов из Абхазии
  • В Гальском районе прекращено существование особой экономической зоны
  • Абхазия может остаться без света до 16 часов в сутки
  • Абхазия осталась без зарплаты
  • В Абхазии не исключили возможность введение режима ЧС в сфере энергетики
  • Абхазский «парламент» отклонил «инвестиционное соглашение» с РФ
  • Выборы нового лидера режима в Абхазии состоятся 15 февраля

    •
    ﻿
     
    Абхазия погрузилась во мрак
    11.12.2024
    Жители Абхазии в связи с остановкой работы Ингурской ГЭС будут получать электричество в дневное время на 2 часа 48 минут, сообщает в среду компания "Черноморэнерго".

    "В целях обеспечения стабильной работы энергоснабжения в силу вступает новый дневной график подачи электроэнергии. Два раза по 1 часу 24 минуты будет подаваться электричество. Ночной режим энергосбережения остается без изменений - с 21.00 до 07.00 утра", - говорится в сообщении компании.

    Ранее в среду в "Черноморэнерго" РИА Новости сообщили, что Ингурская ГЭС остановила работу из-за критически низкого уровня воды.

    Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за высокого потребления света. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричество, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из РФ. Ежедневно переток электричества обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам для изыскания средств оплаты. Также для экономии электричества введен режим веерных отключений.


    ﻿


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия