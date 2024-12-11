Абхазия погрузилась во мрак

Жители Абхазии в связи с остановкой работы Ингурской ГЭС будут получать электричество в дневное время на 2 часа 48 минут, сообщает в среду компания "Черноморэнерго".



"В целях обеспечения стабильной работы энергоснабжения в силу вступает новый дневной график подачи электроэнергии. Два раза по 1 часу 24 минуты будет подаваться электричество. Ночной режим энергосбережения остается без изменений - с 21.00 до 07.00 утра", - говорится в сообщении компании.



Ранее в среду в "Черноморэнерго" РИА Новости сообщили, что Ингурская ГЭС остановила работу из-за критически низкого уровня воды.



Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за высокого потребления света. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричество, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из РФ. Ежедневно переток электричества обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам для изыскания средств оплаты. Также для экономии электричества введен режим веерных отключений.



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