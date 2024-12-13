Десять аппаратов для майнинга изъяли в Абхазии

Десять аппаратов для майнинга криптовалют изъяли сотрудники МВД Абхазии, сообщает пресс-служба ведомства.
Пять аппаратов для майнинга изъяли в Агудзере. Ферма была оборудована в квартире в жилом доме. Она принадлежала Шамилю Ибрагимову.
Еще одну ферму обнаружили в одном из домов на улице Воронова в Очамчыре. Пять "машинок" принадлежали Дауру Григолая.
По словам главы "Черноморэнерго" Тимура Джинджолия, ситуацию в энергетической отрасли Абхазии можно охарактеризовать как критическую. Ночной переток электричества из России стоит 8-10 миллионов рублей в сутки, днем из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище введен график включений света – почти на три часа.
Несмотря на это, уровень потребления не снижается, практически ежедневно выявляется работа майнинг-ферм.