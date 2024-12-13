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Шамба: от абхазских студентов требуют встать на учет в военкоматы РФ

13.12.2024 И.о. главы т.н. МИД Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Сергей Шамба рассказал о требованиях к абхазским студентам в России становиться на учет в военкоматы РФ.



Речь идет о студентах с двойным гражданством – абхазским и российским. Шамба заявил, что решение этого вопроса затягивается, поскольку необходим дополнительный указ президента РФ.



От внука Сергея Шамба также потребовали встать на воинский учет, рассказал глава МИД на заседании Общественной палаты.



«Просто какое-то время к этому относились лояльно, закрывали глаза, не требовали. Сейчас требуют. Это не значит, что их сразу заберут в армию, но по окончании учебы, если к тому времени не начнет действовать закон о двойном гражданстве, их могут призывать в армию, если они останутся в России», — пояснил он.



Шамба отметил, что с одной стороны его радует, когда абхазские студенты возвращаются на родину после завершения учебы. Однако он также признал, что найти работу в Абхазии молодым специалистам сложно. «Ну и там [в России] тоже нечего болтаться», – добавил он.



В 2022 году стороны подписали соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства. В документе отмечалось, что «лица, состоящие в гражданстве обеих Сторон, проходят военную службу в той Стороне, на территории которой они постоянно проживают на момент призыва».



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