Затулин: Абхазия больше не должна просить помощь у России

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14.12.2024 По мнению депутата РФ Константина Затулина, обращение исполняющего обязанности премьер-министра Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Валерия Бганба к российской стороне с просьбой возобновить социальные выплаты в де-факто республике, на фоне переворота, причиной которого стал вопрос ратификации соглашения об инвестициях, «выглядит сомнительно». Заявление Затулина цитирует ТАСС.



Россия с сентября приостановила, а с ноября, [за исключением пенсий], вовсе прекратила все социальные выплаты . 9 декабря сообщалось, что Валерий Бганба обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой возобновить социальные выплаты Абхазии.



«Обращение и.о. премьер-министра Абхазии Валерия Бганбы последовало в обстановке того политического кризиса, который был порожден успешной попыткой государственного переворота, уходом уже в третий раз досрочно совершенно незадолго до очередных президентских выборов действующего президента и тем фактом, что поводом этих внутриполитических катаклизмов была атака на заключенные между Абхазией и Россией межгосударственные соглашения. Обращение с просьбой вернуть дотации без решения всех вопросов, которые стали поводом для политического кризиса, на мой взгляд, обречено. Нет никаких оснований: в условиях, когда Абхазия на официальном уровне — на уровне парламента, на уровне тех сил, которые рвутся к власти — не готова брать на себя ответственность за собственную экономику, а предпочитает вместо этого спекулировать на российско-абхазских отношениях», — заявил Затулин.



Он отметил, что в сложившейся ситуации такое обращение выглядит сомнительным из-за того, что Бганба словно бы не замечает, что Абхазия на официальном уровне не соблюдает взятые на себя обязательства, делает отношения с Россией поводом для внутриполитических кризисов.



Затулин также напомнил, что ежемесячный объем дотаций Абхазии на доплаты работникам бюджетной сферы составлял 170 млн рублей.



Что происходит

Ранее на совещании де-факто властей Абхазии, посвященном проблемам энергетики, сообщили о почти полной приостановке финансирования со стороны Российской Федерации.



«Так складывается ситуация, что есть серьезная угроза того, что наши граждане-бюджетники не получат заработную плату. Я считаю, что в этой связи нам максимально надо быть открытыми, честными перед своими гражданами. Вы все прекрасно знаете, что первые некие сигналы появились с введением ограничений по выплатам бюджетникам, социальной сфере, учителям, медикам. Но с ноября месяца, после известных событий, российская сторона фактически приостановила выплаты софинансирования по всем направлениям. Я повторюсь, это коснулось и оборонного ведомства, Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности, других министерств, ведомств. Если говорить проще, фактически сегодня кроме пенсионного обеспечения все остальные средства софинансирования приостановлены», – сказал и. о. де-факто президента Бадра Гунба.



Между тем, и.о. де-факто вице-премьера, министра финансов Владимир Делба отметил, что «все последние недели правительство занимается мобилизацией доходов во все уровни бюджета, для того чтобы обеспечить финансирование коммерческого перетока электроэнергии из России, оплаченного на сегодняшний день до 7 декабря».



Он рассказал, что с ноября по настоящее время было направлено 425 млн рублей бюджетных средств. Делба подчеркнул, что на сегодняшний день за счет средств бюджета не выплачивается заработная плата ни одному работнику бюджетной сферы. В частности, силовой блок, правоохранительные органы находятся без финансирования как заработной платы, так и других необходимых выплат.



«Если мы будем консолидировать и дальше усилия по поиску средств для приобретения электроэнергии, то надо, наверное, смело сказать об этом, что заработной платы мы не будем выплачивать», – сказал Делба.



«Энергетика каждый день забирает очень масштабные, объемные ресурсы. Мы замещали средства российской финансовой помощи на заработную плату, но сегодня такой возможности уже нет. Российская финпомощь с августа текущего года была частично приостановлена. В части реализации соглашения о софинансировании заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы – это учителя, это работники системы здравоохранения, все работники социальной сферы», – сказал Делба.



Он подтвердил, что с ноября софинансирование уже полностью приостановлено. Не поступает средств на обеспечение финансирования других расходов бюджета – обороноспособность, правоохранительную деятельность, приобретение медикаментов. Полностью приостановлено и финансовое обеспечение бюджетных инвестиций, таких как инвестиционная программа и поддержка субъектов предпринимательства.



«Таким образом, до конца года из средств российской финансовой помощи мы не получим 1 миллиард 800 миллионов рублей. Вот эти средства нужно заместить для того, чтобы обеспечить часть российских средств», – отметил Делба.



Что касается электроснабжения, на встрече заявили, что в случае приостановки коммерческого перетока из России свет у населения будет лишь на 7–8 часов в сутки.



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