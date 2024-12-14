Депутат Верховного Совета Автономной Республики Абхазия заявил о бойкоте президентских выборов

«Я, депутат Верховного Совета Автономной Республики Абхазия, отказываюсь сотрудничать с де-факто правительством Грузии и объявляю бойкот выборов президента Грузии, назначенных на 14 декабря этого года», - говорится в заявлении депутата. Верховного Совета Абхазии, бывший председатель Совета Темур Мжавия.



По оценке Мжавия, правительство правящей партии встало на путь выраженного изоляционизма как в международных отношениях, так и в общении с собственным населением.



"Последняя ситуация в Грузии, характеризующаяся крайней конфронтацией, как в гражданском обществе, так и в политическом спектре, и вызванные этим дестабилизирующие процессы практически во всех сферах общественных отношений, вынуждают меня обратиться как к моим перемещенным соотечественникам, так и ко всему населению Грузии:



Принимаю во внимание ряд юридических обстоятельств - прежде всего, требование статьи 38 Конституции Грузии о том, что первую сессию вновь избранного Парламента назначает Президент Грузии, и норму, определенную пунктом пятым статьи 86 Регламента Парламента Грузии о том, что в постановлении о признании полномочий членов парламента не вносится фамилия лиц, законность избрания которых оспаривается в Конституционном суде или Генеральном суде Грузии, что проигнорировано де-факто правительством Грузии и его структурой, а также принимая во внимание, что правительство правящей партии встало на путь выраженного изоляционизма как в международных отношениях, так и в в общении с собственным населением, что прямо противоречит основам субъекта международного права, нашей страны - государственности Грузии, я, депутат Верховного Совета Автономной Республики Абхазия (в изгнании), отказываюсь от сотрудничества с де-факто правительством Грузии и объявляю бойкот выборам президента Грузии, назначенным на 14 декабря этого года", - заявил Темур Мжавия.



14 декабря коллегия выборщиков изберет президента Грузии. На пост президента выдвинут только один кандидат - Михаил Кавелашвили. 20 из 300 членов коллегии выборщиков являются депутатами Верховного Совета Автономной Республики Абхазия.



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