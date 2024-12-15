Упавшее дерево обесточило психиатрическую больницу и тубдиспансер в Сухуми

Накануне вечером из-за сильного порывистого ветра эвкалиптовое дерево упало на территории туберкулезной больницы в Сухуми, повредив линии электропередач. В связи с этим были обесточены тубдиспансер и психбольница. Последняя была незамедлительно переведена на автономное энергоснабжение.
В оперативном порядке на место ЧП прибыли электрики, которые продолжают ремонтные работы с целью восстановления линий, пишет информагентство «Апсныпресс».
Последствия обесточивания привели к тому, что из строя вышли водяные насосы. По поручению исполняющего обязанности министра здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Эдуарда Бутба, в медучреждения доставлены цистерны с питьевой водой.
Кроме того, были закуплены дополнительные объемы топлива для обеспечения работы генераторов.