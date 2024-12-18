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    В Абхазии намерены ввести полный запрет на майнинг криптовалюты
    18.12.2024
    Законодательный орган оккупированной Россией Абхазии принял в первом чтении законопроект о запрете на майнинг криптовалюты и внес изменения в уголовный кодекс, предусматривающие уголовную ответственность за ее добычу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с внеочередного заседания сессии парламента Абхазии.

    Запрет на майнинг криптовалюты в Абхазии действует с 2018 года, при этом можно было пользоваться электроэнергией, вырабатываемой на частных электростанциях. С 2020 года введен временный запрет на ввоз оборудования для добычи криптовалюты, поскольку этот вид деятельности оказывает значительную нагрузку на электросети, в результате чего происходит энергодефицит. Запрет на майнинг ежегодно продлевали. В качестве наказания за него действовали административные штрафы, а также изымалось оборудование, которое передавалось на хранение Госстандарту Абхазии.

    "Принять в первом чтении проект закона Республики Абхазия "О запрете на осуществление майнинга криптовалют", - говорится в постановлении т.н. парламента. Проект закона устанавливает "запрет на осуществление добычи майнинга криптовалюты, оборота, использования, рекламы и ввоза на территорию Абхазии оборудования для добычи майнинга, их составных частей и элементов в целях рационального использования ограниченных ресурсов электроэнергетической системы Абхазии и ее сохранения, и обеспечения населения бесперебойной электроэнергией". Законопроект запрещает юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам осуществлять эту деятельность.

    Согласно вносимым поправкам в местное законодательство, перемещение через т.н. таможенную границу Абхазии устройств для добычи криптовалют, а также присоединение к электрическим сетям и потребление электроэнергии в большом объеме - более 30 кВт/ ч - для осуществления майнинга наказывается лишением свободы на срок от одного до трех лет с конфискацией оборудования.

    Наличие до пяти устройств для добычи криптовалют влечет за собой наложение штрафа в размере 50 тыс. рублей и конфискацию оборудования, за наличие более пяти единиц - в размере 20 тыс. рублей за каждое устройство и конфискацию оборудования.


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