ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию вынужденным переселенцам из Абхазии

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсацию владельцам недвижимости в самопровозглашенной республике Абхазия, которые были вынуждены покинуть свои дома и не могли пользоваться своей собственность после событий 2008 года. Речь идет о деле «Таганова и другие против Грузии и России».



ЕСПЧ установил, что имело место нарушение Конвенции о правах человека, статей «право на собственность» и «право на собственность и семейную жизнь». Суд подтвердил, что Абхазия является территорией, над которой Россия осуществляет фактический контроль, что у заявителей были дома в Абхазии, но не было эффективных внутренних средств для защиты своих прав на пользование этой собственностью ни в Грузии, ни в России.



«В данном случае суд признал Россию ответственной за продолжающиеся нарушения собственности», - говорится в заявлении Минюста Грузии.



Среди заявителей 2 гражданина России и 4 гражданина Грузии.



«Из-за военных действий, начавшихся в 1992 году, большинство заявителей бежали из Абхазии в остальную часть Грузии и не смогли туда вернуться… Суд установил, что Грузия продолжала предпринимать достаточные усилия для восстановления государственного контроля над территорией, в том числе посредством Закона об оккупированных территориях 2008 года, который аннулировал все сделки с недвижимостью в нарушение грузинского законодательства и подтвердил право собственности на оккупированные территории», - говорится в заявлении суда.



Решение ЕСПЧ прокомментировал министр юстиции Грузии:



«Власти Грузии одержали очередную победу в Страсбургском суде, что еще раз подтвердило территориальную целостность Грузии», - заявил Анри Оханашвили.



Отметим, что в марте 2022 года Россию исключили из Европейского совета из-за вторжения в Украину. С 16 сентября 2022 года она больше не является участником Европейской конвенции по правам человека, хотя в Совете Европы подчеркивают, что Россия обязана исполнять судебные решения по делам, возбужденным до 16 сентября 2022 года. В марте прошлого года Москва прекратила исполнять решения ЕСПЧ, а также отчитываться об их исполнении.



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