Москва назвала условия продолжения помощи АБхазии

Абхазия — один из ближайших союзников России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга 25 декабря.



«Абхазия является одним из наших ближайших союзников в силу тесных исторических, политических, экономических, социально-культурных связей. Наша страна продолжает оказывать Сухуми содействие в сферах безопасности, социально-экономического развития, других важных областях на условиях, определенных многочисленными договорно-правовыми актами между нашими странами», — сказала она.



Захарова подчеркнула, что союзнические отношения предполагают баланс взаимных обязательств.



«Исходим из того, что и в Сухуми пройдут свою часть пути в соответствии с упомянутыми документами, в том числе в том, что касается гармонизации законодательств в создании необходимых условий для российских инвестиций и так далее», — сказала она.



С 1 сентября Россия приостановила финансирование бюджета Абхазии из-за неисполнения Сухумом обязательств по договорам.



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