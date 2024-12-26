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    Москва назвала условия продолжения помощи АБхазии
    26.12.2024 - eadaily.com
    Абхазия — один из ближайших союзников России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга 25 декабря.

    «Абхазия является одним из наших ближайших союзников в силу тесных исторических, политических, экономических, социально-культурных связей. Наша страна продолжает оказывать Сухуми содействие в сферах безопасности, социально-экономического развития, других важных областях на условиях, определенных многочисленными договорно-правовыми актами между нашими странами», — сказала она.

    Захарова подчеркнула, что союзнические отношения предполагают баланс взаимных обязательств.

    «Исходим из того, что и в Сухуми пройдут свою часть пути в соответствии с упомянутыми документами, в том числе в том, что касается гармонизации законодательств в создании необходимых условий для российских инвестиций и так далее», — сказала она.

    С 1 сентября Россия приостановила финансирование бюджета Абхазии из-за неисполнения Сухумом обязательств по договорам.


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