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В Абхазии сообщили о «рейдерском захвате» «Перепадной ГЭС-2»

27.12.2024 Абхазский телеграм-канал «Аиашара» сообщил о «рейдерском захвате» «Перепадной ГЭС-2».



На расположенной в Гальском районе нефункционирующей электростанции начаты ремонтные работы, говорится в репортаже журналистки Низфы Аршба:



«Станция расчищена, установлено новое оборудование, очищен машинный зал, из реки подняты понтоны».



Люди, находящиеся на станции, утверждают, что данный объект начал восстанавливать чуть более двух недель назад депутат парламента самопровозглашенной республики Абхазия Резо Зантария. По их словам, объект находится в его собственности. Однако абхазские власти не сообщали о продаже станции или передаче её в аренду.



«На каком основании Резо Зантария присвоил себе государственный объект, есть ли документы, свидетельствующие о передаче ГЭС, кто их подписал, когда и на каких условиях? И, самое главное: почему собственность, принадлежащая народу Абхазии, втайне передана частному лицу? Генеральная прокуратура, ваш выход: журналисты обозначили вам коррупционную схему, закрыть глаза на которую невозможно», – передает «Аиашара».



«Перепадные ГЭС» входят в комплекс «Ингури ГЭС». Сейчас лишь одна, «Перепадная ГЭС-1» полностью восстановлена и может работать на полную установленную мощность – 220 мегаватт. В 2021 году директор «Ингури ГЭС» Леван Мебония говорил о трех остальных ГЭС (мощность каждой составляет 40 МВт) – «эти гидроэлектростанции находятся на нашем балансе, мы хотим провести их восстановление». Однако абхазские власти заявляли, что планируют передать объект компании «Сухум ГЭС». В данном случае абхазские власти могли бы получать безвозмездно лишь 20% произведенной электроэнергии.



В интервью «Эху Кавказа» грузинский энергетик Гия Арабидзе ранее заявил, что «весь Ингурский комплекс от начала и до конца управляется грузинской диспетчерской».



Майнинг криптовалют, низкий уровень воды в водохранилище «Ингури ГЭС» и необходимость оплачивать российскую электроэнергию по коммерческой цене привел Абхазию к жесточайшему за последние годы энергокризису. «Гуманитарные поставки электроэнергии» начались из России в Абхазию 23 декабря, после обращения и.о. президента Бадры Гунба









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