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    В Абхазии продлили запрет на ввоз и использование оборудования для майнинга
    27.12.2024
    Власти Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) продлил ограничения на ввоз и использование оборудования для майнинга криптовалют.

    Он будет действовать до 31 декабря 2026 года.

    Постановление "О введении ограничений на потребление электроэнергии и на ввоз в Абхазию товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют" было принято 8 декабря 2020 года и с тех неоднократно продлевалось.

    Майнинг криптовалют в Абхазии запрещен из-за ветхости энергетической инфраструктуры и дефицита электроэнергии, однако это не мешает высокопоставленным лицам оккупационного режима устраивать свои фермы. Согласно поручению и.о. лидера режима Бадры Гунба, при МВД будет создано структурное подразделение по борьбе с майнингом, хотя ожидать каких-либо серьезных сдвигов наверно не стоит.


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