Президент Грузии: Не существует слов, которые выразили бы боль трагедии, произошедшей в Саберио

Не существует слов, которые выразили бы боль трагедии, произошедшей в Саберио, - так пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили откликается на трагедию, произошедшую в селе Саберио оккупированного Гальского района, в результате которой погибли пять детей.
Саломе Зурабишвили выражает соболезнования членам семьи и близким погибших.
«Не существует слов, которые выразили бы боль трагедии, произошедшей в Саберио. Разделяю горе семьи и их близких»,- написала Зурабишвили в соцсети.
Для информации, в частном доме в селе Саберио Гальского района оккупированной Абхазии произошел пожар, жертвами которого стали пять детей.