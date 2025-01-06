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Президент Грузии: Не существует слов, которые выразили бы боль трагедии, произошедшей в Саберио

06.01.2025 Не существует слов, которые выразили бы боль трагедии, произошедшей в Саберио, - так пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили откликается на трагедию, произошедшую в селе Саберио оккупированного Гальского района, в результате которой погибли пять детей.



Саломе Зурабишвили выражает соболезнования членам семьи и близким погибших.



«Не существует слов, которые выразили бы боль трагедии, произошедшей в Саберио. Разделяю горе семьи и их близких»,- написала Зурабишвили в соцсети.



Для информации, в частном доме в селе Саберио Гальского района оккупированной Абхазии произошел пожар, жертвами которого стали пять детей.



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