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  • Президент Грузии: Не существует слов, которые выразили бы боль трагедии, произошедшей в Саберио
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    Президент Грузии: Не существует слов, которые выразили бы боль трагедии, произошедшей в Саберио
    06.01.2025
    Не существует слов, которые выразили бы боль трагедии, произошедшей в Саберио, - так пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили откликается на трагедию, произошедшую в селе Саберио оккупированного Гальского района, в результате которой погибли пять детей.

    Саломе Зурабишвили выражает соболезнования членам семьи и близким погибших.

    «Не существует слов, которые выразили бы боль трагедии, произошедшей в Саберио. Разделяю горе семьи и их близких»,- написала Зурабишвили в соцсети.

    Для информации, в частном доме в селе Саберио Гальского района оккупированной Абхазии произошел пожар, жертвами которого стали пять детей.


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