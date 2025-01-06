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Cтихийный мемориал погибшим при пожаре в Гальском районе детям возник в Тбилиси

06.01.2025 В Тбилиси, на проспекте Руставели, возник стихийный мемориал погибшим при пожаре в Гальском районе детям. Видеокадры публикует телеграм-канал Tbilisi Life.



Граждане Грузии, соболезнуя семье Чолария, проживающих в селе Саберио, несут к мемориалу игрушки, цветы и зажигают свечи.



На ватманах читаем: «Саберио», «Болит», «Мы с вами».



Соболезнования, слова скорби семье и ее близким выразили премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, председатель правительства Абхазской АР Леван Мгалоблишвили, омбудсмен Грузии Леван Иоселиани, шестой президент Грузии Михаил Кавелашвили, лидер «Гахария за Грузию» Георгий Гахария и другие политики.



Отметим, в результате пожара в Гальском районе Абхазии погибли пятеро детей — пять сестер. Трагедия произошла в селе Саберио, где загорелся частный дом семьи Чолария. Огонь мгновенно охватил дом, спасти пятерых детей — девочек — не удалось. Самой маленькой было 8 месяцев, старшей — 8 лет.



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