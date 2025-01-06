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Посол Великобритании на грузинском языке выразил соболезнования семье погибших в Абхазии детей

06.01.2025 Посол Великобритании в Грузии Гарет Уорд на грузинском языке выразил соболезнования родным и близким детей, погибших в результате пожара в селе Саберио Гальского района оккупированной Абхазии.



«В Рождество люди должны проводить в тепле и безопасности вместе со своими семьями. Сегодня я особенно сожалею об ужасной новости, которая произошла в Гальском районе, где во время пожара трагически погибли 5 детей. От имени Великобритании я хотел бы выразить свои соболезнования родным и близким.



Всем вам я желаю мира и здоровья в это Рождество», — заявил Уорд.



Соболезнования, слова скорби семье и ее близким выразили премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, Патриарх всея Грузии, пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, председатель правительства Абхазской АР Леван Мгалоблишвили, омбудсмен Грузии Леван Иоселиани, шестой президент Грузии Михаил Кавелашвили, лидер «Гахария за Грузию» Георгий Гахария и другие политики.



Отметим, в результате пожара в Гальском районе Абхазии погибли пятеро детей — пять сестер. Трагедия произошла в селе Саберио, где загорелся частный дом семьи Чолария. Огонь мгновенно охватил дом, спасти пятерых детей — девочек — не удалось. Самой маленькой было 8 месяцев, старшей — 8 лет.



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