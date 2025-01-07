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Зеленский: Абхазия не развивается, потому что так хочет Путин

07.01.2025 Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Лексу Фридману заявил, что нынешняя ситуация в Абхазии аналогична ситуации в Донбассе.



«У них есть Абхазия. Это то же самое, что происходит у нас на Донбассе, который контролируется вооруженными формированиями. Абхазия не развивается, это просто очень красивая, но мертвая часть Грузии. Если у вас когда-нибудь будет возможность, поезжайте, вы тоже узнаете, что она просто умерла, потому что так хотел Путин», — сказал Президент Украины.



По его словам, Путин не хотел допускать развития Абхазии, так как при «замороженном конфликте вас не примут ни в Евросоюз, ни в НАТО».



«Это работа Путина. Ему очень важно не потерять это влияние. То есть он вернул Грузию. Молодежь, студенты, все уезжают из страны и это факт. Грузия – довольно маленькая страна. Они хотят жить в Европе, они хотят развиваться», — сказал Зеленский в интервью Фридману.



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