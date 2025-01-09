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    С 9 января в Абхазии вводятся новые ограничения на подачу электроэнергии
    09.01.2025
    С 9 января в оккупированной Абхазии вводятся новые ограничения на подачу электроэнергии, - указанную информацию, со ссылкой на компанию "Черноморэнерго", сообщает "Эхо Кавказа".

    По сведениям компании, отключение электроэнергии для абонентов оккупированной Абхазии будет составлять 6 часов в сутки.

    "Ограничения вводятся, исходя из экономии социального потока электроэнергии из Российской Федерации. Целью принимаемых мер является обеспечение оптимизации использования энергоресурсов и стабильной работы энергосистемы", - заявили в компании.

    Напомним, что ситуация, сложившаяся по подаче электроэнергии в оккупированной Абхазии, связана с низким уровнем воды в водохранилище "Ингурской ГЭС". С 11 декабря электроэнергия населению подавалась на три часа меньше, а с 23 декабря Россия начала "гуманитарную подачу электроэнергии". Ограничения не действовали только в первые дни Нового года.


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