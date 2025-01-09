Трагедия в Саберио: правительство Грузии объявило 9 января днем траура

По решению правительства Грузии, 9 января объявлено днём траура в связи с трагедией, произошедшей в селе Саберио Гальского района самопровозглашённой республики Абхазия. Завтра в Саберио состоятся похороны пяти погибших девочек.



Согласно распоряжению грузинского премьера Ираклия Кобахидзе, в день траура на административных зданиях на территории Грузии будут приспущены государственные флаги.



«Правительство Грузии еще раз выражает соболезнования семьям и близким детей, погибших в результате пожара», – говорится в сообщении.



Пожар, произошедший 5 января в доме семьи Чолария в селе Саберио, унёс жизни пяти детей. По предварительной информации, причиной трагедии стала неосторожность. Бабушка решила растопить дом с помощью дровяной печи, однако, как утверждают родственники, по ошибке взяла сосуд с бензином вместо керосина.



Мать детей находилась на лечении в больнице в Зугдиди, по другую сторону Ингури. Отец в то утро отправился её навестить, оставив детей дома с их 56-летней бабушкой. Пожарные Ингури ГЭС, находившиеся ближе всего, прибыли на место спустя всего 10 минут после того, как дом охватило пламя. Однако к их приезду от него практически ничего не осталось – лишь пепел.



Указом исполняющего обязанности президента самопровозглашённой республики Абхазия Бадры Гунба 6 января был объявлен днём траура. В этот день были приспущены флаги, отменены развлекательные программы на телевидении и массовые мероприятия.



Бабушка, пострадавшая в результате пожара, проходит лечение в Кутаисской реферальной больнице. По информации медицинского директора клиники, у пациентки ожоги второй и третьей степени. Её состояние оценивается как средней тяжести, но стабильное.



﻿





* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p> <p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>