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.: Лента Новостей
  • Трагедия в Саберио: правительство Грузии объявило 9 января днем траура
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  • Жители Гальского района рассказали подробности об инциденте с гибелью детей при пожаре
  • Cтихийный мемориал погибшим при пожаре в Гальском районе детям возник в Тбилиси
  • Президент Грузии: Не существует слов, которые выразили бы боль трагедии, произошедшей в Саберио
  • Пятеро детей погибли в пожаре в Гальском районе
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    Трагедия в Саберио: правительство Грузии объявило 9 января днем траура
    09.01.2025
    По решению правительства Грузии, 9 января объявлено днём траура в связи с трагедией, произошедшей в селе Саберио Гальского района самопровозглашённой республики Абхазия. Завтра в Саберио состоятся похороны пяти погибших девочек.

    Согласно распоряжению грузинского премьера Ираклия Кобахидзе, в день траура на административных зданиях на территории Грузии будут приспущены государственные флаги.

    «Правительство Грузии еще раз выражает соболезнования семьям и близким детей, погибших в результате пожара», – говорится в сообщении.

    Пожар, произошедший 5 января в доме семьи Чолария в селе Саберио, унёс жизни пяти детей. По предварительной информации, причиной трагедии стала неосторожность. Бабушка решила растопить дом с помощью дровяной печи, однако, как утверждают родственники, по ошибке взяла сосуд с бензином вместо керосина.

    Мать детей находилась на лечении в больнице в Зугдиди, по другую сторону Ингури. Отец в то утро отправился её навестить, оставив детей дома с их 56-летней бабушкой. Пожарные Ингури ГЭС, находившиеся ближе всего, прибыли на место спустя всего 10 минут после того, как дом охватило пламя. Однако к их приезду от него практически ничего не осталось – лишь пепел.

    Указом исполняющего обязанности президента самопровозглашённой республики Абхазия Бадры Гунба 6 января был объявлен днём траура. В этот день были приспущены флаги, отменены развлекательные программы на телевидении и массовые мероприятия.

    Бабушка, пострадавшая в результате пожара, проходит лечение в Кутаисской реферальной больнице. По информации медицинского директора клиники, у пациентки ожоги второй и третьей степени. Её состояние оценивается как средней тяжести, но стабильное.


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