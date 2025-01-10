﻿
.: Лента Новостей
  • С 1 января 2025 года в Абхазии повысились тарифы на электроэнергию
  • Трагедия в Саберио: правительство Грузии объявило 9 января днем траура
  • С 9 января в Абхазии вводятся новые ограничения на подачу электроэнергии
  • Зеленский: Абхазия не развивается, потому что так хочет Путин
  • Посол Великобритании на грузинском языке выразил соболезнования семье погибших в Абхазии детей
  • Жители Гальского района рассказали подробности об инциденте с гибелью детей при пожаре
  • Cтихийный мемориал погибшим при пожаре в Гальском районе детям возник в Тбилиси
  • Президент Грузии: Не существует слов, которые выразили бы боль трагедии, произошедшей в Саберио
  • Пятеро детей погибли в пожаре в Гальском районе
  • В Абхазии продлили запрет на ввоз и использование оборудования для майнинга

    •
    ﻿
     
    С 1 января 2025 года в Абхазии повысились тарифы на электроэнергию
    10.01.2025
    С 1 января 2025 года повысились тарифы на электроэнергию.

    Новые тарифы составляют:

    физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях при наличии трех фаз должны платить 2 руб. 20 коп.;

    физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях при наличии одной фазы – 1 руб. 70 коп.;

    некоммерческие организации в сфере здравоохранения и образования – 2 руб. 20 коп.;

    объекты электрифицированного железнодорожного транспорта и РУП«Международный аэропорт Сухум им. В. Г. Ардзинба» для целей электроснабжения аэропорта – 2 руб. 20 коп.;

    предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства в части расходования электроэнергии на уличное освещение и водоснабжение – 2 руб. 20 коп.;

    юридические лица, индивидуальные предприниматели – 3 руб. 20 коп.;

    госорганы и бюджетные учреждения (за исключением некоммерческих организаций, указанных в строке №2), финансируемые из средств республиканского бюджета, а также приравненные к ним потребители, в том числе и объекты МО РФ и ФСБ РФ, дислоцированные на территории Республики Абхазия – 3 руб. 20 коп.;

    Государственные органы и бюджетные учреждения (за исключением некоммерческих организаций, указанных в строке №o2), финансируемые из средств местного бюджета – 3 руб. 10 коп.;

    объекты электрифицированного городского транспорта – 1 руб. 30 коп.;

    потребители, не являющиеся резидентами Республики Абхазия – 3 руб. 80 коп.;

    потребители, осуществляющие добычу криптовалют – 4 руб. 20 коп.

    Новые тарифы введены в соответствии с постановлением Кабинета Министров «Об утверждении Порядка формирования и применения цен (тарифов), Правил пользования, нормативов и социальных норм потребления в сфере электроэнергетики», принятого 7 апреля 2022 г. и изменениями, внесенными в документ 27 декабря 2022 г.


    ﻿


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия