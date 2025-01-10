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С 1 января 2025 года в Абхазии повысились тарифы на электроэнергию

10.01.2025 С 1 января 2025 года повысились тарифы на электроэнергию.



Новые тарифы составляют:



физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях при наличии трех фаз должны платить 2 руб. 20 коп.;



физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях при наличии одной фазы – 1 руб. 70 коп.;



некоммерческие организации в сфере здравоохранения и образования – 2 руб. 20 коп.;



объекты электрифицированного железнодорожного транспорта и РУП«Международный аэропорт Сухум им. В. Г. Ардзинба» для целей электроснабжения аэропорта – 2 руб. 20 коп.;



предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства в части расходования электроэнергии на уличное освещение и водоснабжение – 2 руб. 20 коп.;



юридические лица, индивидуальные предприниматели – 3 руб. 20 коп.;



госорганы и бюджетные учреждения (за исключением некоммерческих организаций, указанных в строке №2), финансируемые из средств республиканского бюджета, а также приравненные к ним потребители, в том числе и объекты МО РФ и ФСБ РФ, дислоцированные на территории Республики Абхазия – 3 руб. 20 коп.;



Государственные органы и бюджетные учреждения (за исключением некоммерческих организаций, указанных в строке №o2), финансируемые из средств местного бюджета – 3 руб. 10 коп.;



объекты электрифицированного городского транспорта – 1 руб. 30 коп.;



потребители, не являющиеся резидентами Республики Абхазия – 3 руб. 80 коп.;



потребители, осуществляющие добычу криптовалют – 4 руб. 20 коп.



Новые тарифы введены в соответствии с постановлением Кабинета Министров «Об утверждении Порядка формирования и применения цен (тарифов), Правил пользования, нормативов и социальных норм потребления в сфере электроэнергетики», принятого 7 апреля 2022 г. и изменениями, внесенными в документ 27 декабря 2022 г.



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