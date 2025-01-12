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    В результате перестрелки в Сухуми погибли три человека
    12.01.2025
    В результате перестрелки в оккупированном Сухуми погибли три человека, сообщает «Эхо Кавказа».

    По данным СМИ, стрельба произошла в кафе «Бисквит» в центре оккупированного Сухуми.

    По данным т.н. министерства здравоохранения оккупированной Абхазии, пострадавшие в перестрелке три человека, были доставлены в больницу, однако огнестрельные ранения оказались несовместимы с жизнью, и спасти их не удалось.

    Подозреваемый скрылся с места преступления, но т.н. полиции удалось установить его личность и задержать.



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