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В результате перестрелки в Сухуми погибли три человека

12.01.2025 В результате перестрелки в оккупированном Сухуми погибли три человека, сообщает «Эхо Кавказа».



По данным СМИ, стрельба произошла в кафе «Бисквит» в центре оккупированного Сухуми.



По данным т.н. министерства здравоохранения оккупированной Абхазии, пострадавшие в перестрелке три человека, были доставлены в больницу, однако огнестрельные ранения оказались несовместимы с жизнью, и спасти их не удалось.



Подозреваемый скрылся с места преступления, но т.н. полиции удалось установить его личность и задержать.







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