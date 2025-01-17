Абхазский ЦИК решил открыть избирательный участок в турецком городе Сакарья

В турецком городе Сакарья (Адапазары) будет открыт избирательный участок для голосования на выборах президента самопровозглашённой республики Абхазия. Такое решение принял абхазская Центральная избирательная комиссия.



Ранее избирательные участки на абхазских выборах открывались в Стамбуле, однако их работа сопровождалась определёнными проблемами.



По словам председателя ЦИК Дмитрия Маршан, решение открыть участок в Сакарье, а не в Стамбуле, было принято для того, чтобы «не привлекать внимание органов». Ведомство провело консультации по этому вопросу с полномочным представителем Абхазии в Турции Ибрахимом Авидзба.



Участки для голосования 15 февраля также будут открыты в Москве и Черкесске. Требование об открытии участка в Кабардино-Балкарии выполнено не было.



Кроме того, сегодня ЦИК зарегистрировал председателя коммерческого банка «Черноморский банк развития» Адгура Хурхумала кандидатом в президенты. Таким образом, число кандидатов увеличилось до пяти. На пост абхазского лидера претендуют: исполняющий обязанности президента Бадра Гунба, бывший торговый представитель Абхазии в РФ Олег Барциц, экс-министр экономики и лидер оппозиционного «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба, а также бывший руководитель Контрольной палаты Роберт Аршба.



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