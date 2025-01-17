﻿
.: Лента Новостей
  • Абхазский ЦИК решил открыть избирательный участок в турецком городе Сакарья
  • В результате перестрелки в Сухуми погибли три человека
  • С 1 января 2025 года в Абхазии повысились тарифы на электроэнергию
  • Трагедия в Саберио: правительство Грузии объявило 9 января днем траура
  • С 9 января в Абхазии вводятся новые ограничения на подачу электроэнергии
  • Зеленский: Абхазия не развивается, потому что так хочет Путин
  • Посол Великобритании на грузинском языке выразил соболезнования семье погибших в Абхазии детей
  • Жители Гальского района рассказали подробности об инциденте с гибелью детей при пожаре
  • Cтихийный мемориал погибшим при пожаре в Гальском районе детям возник в Тбилиси
  • Президент Грузии: Не существует слов, которые выразили бы боль трагедии, произошедшей в Саберио

    •
    ﻿
     
    Абхазский ЦИК решил открыть избирательный участок в турецком городе Сакарья
    17.01.2025
    В турецком городе Сакарья (Адапазары) будет открыт избирательный участок для голосования на выборах президента самопровозглашённой республики Абхазия. Такое решение принял абхазская Центральная избирательная комиссия.

    Ранее избирательные участки на абхазских выборах открывались в Стамбуле, однако их работа сопровождалась определёнными проблемами.

    По словам председателя ЦИК Дмитрия Маршан, решение открыть участок в Сакарье, а не в Стамбуле, было принято для того, чтобы «не привлекать внимание органов». Ведомство провело консультации по этому вопросу с полномочным представителем Абхазии в Турции Ибрахимом Авидзба.

    Участки для голосования 15 февраля также будут открыты в Москве и Черкесске. Требование об открытии участка в Кабардино-Балкарии выполнено не было.

    Кроме того, сегодня ЦИК зарегистрировал председателя коммерческого банка «Черноморский банк развития» Адгура Хурхумала кандидатом в президенты. Таким образом, число кандидатов увеличилось до пяти. На пост абхазского лидера претендуют: исполняющий обязанности президента Бадра Гунба, бывший торговый представитель Абхазии в РФ Олег Барциц, экс-министр экономики и лидер оппозиционного «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба, а также бывший руководитель Контрольной палаты Роберт Аршба.


    ﻿


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия