Де-факто Верховный суд Абхазии приговорил «грузинского шпиона» к 15 годам ареста

Де-факто Верховный суд Абхазия 21 января огласил обвинительный приговор в отношении «грузинского шпиона» Кахи Мурадова. Его признали виновным по двум статьям т.н. Уголовного кодекса — «государственная измена» и «незаконный оборот огнестрельного оружия» — и приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает «Эхо Кавказа».



Сам Мурадов ни в ходе предварительного следствия, ни в суде вину не признал, сообщила де-факто прокуратура оккупированного региона Грузии.



В сообщении указано, что Мурадов является «гражданином» Абхазии. Однако в прошлом году после его задержания в де-факто СГБ утверждали, что у него также имеется паспорт Грузии.



О задержании Мурадова в Сухуми сообщили 14 мая 2024 года. Т.н. СГБ опубликовала видео его задержания, а также допроса. На нем он, в частности, говорил о связях с представителями грузинских спецслужб.



«При обыске по месту жительства Мурадова были обнаружены и изъяты технические средства, указывающие на его причастность к шпионской деятельности в пользу спецслужб Грузии. Мурадов пытался вовлечь жителей Абхазии в негласную работу, по их мнению, в интересах восстановления территориальной целостности Грузии. На вопрос, где Мурадов прячет свой грузинский паспорт, он ответил, что у родственников в Грузии, но их фамилии не назвал», — писало тогда «Апсныпресс».



Сообщалось, что Мурадов якобы «поддерживал контакты с экс-командирами так называемого Гагрского батальона Госсовета Грузии, членами радикальной националистической группировки «Мхедриони», а также с наемниками грузинского легиона, участвующего в боевых действиях на стороне ВСУ».



«Мурадову было дано задание следить за поездами, въезжающими в Абхазию со стороны России, чтобы выяснить, перевозится ли там бронетехника или какая-либо другая военная техника», — писало агентство «Апсныпресс».



Тбилиси информацию о приговоре в отношении Мурадова не комментировал.



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