Лидера оппозиции в Абхазии лишили российского гражданства

Власти России решили лишить гражданства абхазского бизнесмена и оппозиционера Левана Микаа. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.



Осенью 2024 года он принимал участие в протестах в Абхазии, после которых народное собрание республики назначило досрочные президентские выборы на 15 февраля 2025 года.



Политический кризис в Абхазии 2024 года начался на фоне подписания и ратификации соглашения, предусматривающего ряд льгот для российских инвесторов. Власти Абхазии уверяли, что соглашение направлено на привлечение инвестиций в экономику республики.



11 ноября 2024 года депутаты абхазского парламента приняли закон о «многофункциональных комплексах», что предшествовало ратификации инвестиционного соглашения. Его планировалось рассмотреть на заседании 15 ноября. Оппозиция объявила о проведении в этот день акции протеста.



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