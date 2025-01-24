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    Лидера оппозиции в Абхазии лишили российского гражданства
    24.01.2025
    Власти России решили лишить гражданства абхазского бизнесмена и оппозиционера Левана Микаа. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

    Осенью 2024 года он принимал участие в протестах в Абхазии, после которых народное собрание республики назначило досрочные президентские выборы на 15 февраля 2025 года.

    Политический кризис в Абхазии 2024 года начался на фоне подписания и ратификации соглашения, предусматривающего ряд льгот для российских инвесторов. Власти Абхазии уверяли, что соглашение направлено на привлечение инвестиций в экономику республики.

    11 ноября 2024 года депутаты абхазского парламента приняли закон о «многофункциональных комплексах», что предшествовало ратификации инвестиционного соглашения. Его планировалось рассмотреть на заседании 15 ноября. Оппозиция объявила о проведении в этот день акции протеста.


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