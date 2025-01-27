«Аруаа»: Абхазия закупает у Тбилиси саженцы

"Министерство сельского хозяйства" Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) закупает саженцы на подконтрольной Грузии территории. Об этом сообщает оппозиционная ветеранская организация «Аруаа». Согласно информации, за два года на закупки было потрачено 42 миллиона рублей (430 тысяч долларов).



По заявлению организации, такие действия являются «поддержкой грузинских фермеров за счёт бюджетных средств Абхазского государства».



Организация утверждает, что в мае 2023 года по распоряжению де-факто лидера Абхазии Аслана Бжания «в одностороннем порядке были открыты таможенные границы Абхазии для широкого спектра грузинских товаров».



— «Это решение противоречит не только интересам Абхазии, но и наносит вред нашей экономике, подрывает моральные и этические основы общества и идёт вразрез с духом дружественных абхазо-российских отношений. Торговля с Россией снижается, тогда как объёмы товаров, поступающих из Грузии в Абхазию, в том числе контрабандным путём, ежедневно увеличиваются», — говорится в заявлении.



Организация призывает исполняющего обязанности де-факто лидера Валерия Бганбу отменить это «антинародное решение».



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