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    В Абхазии самолет Ан-2 совершил жесткую посадку
    30.01.2025
    Легкомоторный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в высокогорном селе Псху Сухумского района Абхазии, откуда планировалось доставить больного в больницу города Сухуми. Пострадавших нет, сообщил ТАСС начальник пожарно-спасательного отряда МЧС по охране Сухуми и Сухумского района Тимур Квициния.

    "Ан-2 совершил жесткую посадку в Псху. Оттуда в больницу Сухума на самолете должны были доставить больного. Находившиеся в самолете два пилота и пассажир не пострадали, никому медицинская помощь не понадобилась", - сказал Квициния.

    Как сообщил ТАСС первый заместитель "министра по чрезвычайным ситуациям" Тигран Делибалтян, поврежден винт самолета, в связи с чем экипаж и пассажиров в Сухум отправили на вертолете. Самолету требуется ремонт.

    Псху расположено в одноименной долине между Главным Кавказским и Бзыбским хребтами на высоте 760 м над уровнем моря. В зимний период из-за большого снежного покрова туда можно добраться лишь с помощью авиации. В селе нет аэродрома, есть лишь летное поле, туда летают легкомоторный Ан-2 и вертолеты. В летний период в Псху можно добраться автомобильным транспортом с высокой проходимостью.


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