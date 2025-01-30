В Абхазии самолет Ан-2 совершил жесткую посадку

Легкомоторный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в высокогорном селе Псху Сухумского района Абхазии, откуда планировалось доставить больного в больницу города Сухуми. Пострадавших нет, сообщил ТАСС начальник пожарно-спасательного отряда МЧС по охране Сухуми и Сухумского района Тимур Квициния.



"Ан-2 совершил жесткую посадку в Псху. Оттуда в больницу Сухума на самолете должны были доставить больного. Находившиеся в самолете два пилота и пассажир не пострадали, никому медицинская помощь не понадобилась", - сказал Квициния.



Как сообщил ТАСС первый заместитель "министра по чрезвычайным ситуациям" Тигран Делибалтян, поврежден винт самолета, в связи с чем экипаж и пассажиров в Сухум отправили на вертолете. Самолету требуется ремонт.



Псху расположено в одноименной долине между Главным Кавказским и Бзыбским хребтами на высоте 760 м над уровнем моря. В зимний период из-за большого снежного покрова туда можно добраться лишь с помощью авиации. В селе нет аэродрома, есть лишь летное поле, туда летают легкомоторный Ан-2 и вертолеты. В летний период в Псху можно добраться автомобильным транспортом с высокой проходимостью.



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