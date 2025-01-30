SJC: Половина беженцев остаются без надлежащего жилья

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30.01.2025 После попытки самосожжения со стороны вынужденного переселенца, «Центр социальной справедливости» (SJC) призвал государственные органы отреагировать на проблему предоставления беженцам жилья.



«В последние дни в среде вынужденных переселенцев активно распространяется информация о том, что большинство заявителей остаются без жилья, при этом они ждут предоставления долгосрочного жилья более 30 лет и уже прошли через несколько циклов отказов со стороны государства», — указано в заявлении организации.



Как отмечает SJC, до настоящего времени соответствующие государственные органы не предоставили разъяснений ни по поводу случая самосожжения вынужденного переселенца, ни по вопросам связанным с выдачей жилья.



«По последним официальным данным, в Грузии зарегистрировано 295 872 вынужденных переселенца и 95 308 семей беженцев. Из них 54 862 семьи были заселены на длительный срок, а 51 845 семей все еще находятся в списке ожидания в рамках различных программ обеспечение жильем на долгий срок. Кроме того, по последним данным за 2023 год, в 29 объектах, представляющих опасность для жизни и здоровья, по-прежнему проживают более 500 семей переселенцев», — говорится в сообщении.



По данным Центра, в последние дни среди переселенцев активно распространяется информация о том, что большинство заявителей остаются без жилья, при этом они «ожидают долгосрочного жилья более 30 лет и уже прошли несколько циклов отказов со стороны государства», что вызывает у беженцев чувство недоверия и безнадежности.



В заявлении также отмечается, что политика социальной поддержки и интеграции ВПЛ крайне слаба и фрагментарна. А из-за отсутствия соответствующих институциональных механизмов и законодательной базы, вынужденные переселенцы не могут участвовать в процессе решения важных для них социальных вопросов.



SJC напоминает, что в 2022 году, в ускоренном порядке, не консультируясь с вынужденными переселенцами, власти Грузии приняли закон согласно которому, дети вынужденных переселенцев, которые родились после 1 января 2023 года, не смогут претендовать на государственное жилье в Грузии.



SJC также отмечает, что крайняя форма протеста, выраженная мужчиной переселенцем во дворе Агентства по делам внутренне перемещенных лиц, — не единственный случай. «В 2022 году 52-летний вынужденный переселенец покончил с собой, выпрыгнув из окна бывшего санатория, где размещались вынужденные переселенцы, которые годами просили переселить их из аварийного здания».



В заявлении отмечается, что обеспечение ВПЛ достаточным жильем является одним из основных вопросов их защиты и социальной безопасности, прав и достоинства. Утверждается, что «спустя 32 года после окончания вооруженного конфликта почти половина перемещенных лиц не обеспеченны надлежащим жильем, что оставляет «тяжелый отпечаток бедности, социальной уязвимости и изоляции».



«Перемещенные лица годами ожидают, пока правительство улучшит их социальное положение, и поскольку государство не оставило им никаких практических механизмов влияния на политику, они, к сожалению, пытаются привлечь внимание общества и правительства такими радикальными способами, ценой своей жизни и здоровья».



Центр социальной справедливости призывает Агентство по делам внутренне перемещенных лиц и Агентство государственного ухода опубликовать информацию об инциденте и провести публичные встречи с сообществом внутренне перемещенных лиц и гражданским обществом, чтобы ответить на вопросы о планах переселения, графике и ресурсах.



27 января мужчина средних лет попытался совершить акт самосожжения во дворе Агентства по делам внутренне перемещенных лиц. По словам врачей, у него повреждено около 60% кожных покровов и дыхательные пути.



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