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    В Абхазии снова стреляют
    30.01.2025
    В Гульрипшском районе Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) произошла стрельба, в результате которой был ранен мужчина. Как сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на прокурора района Аслана Латария, инцидент случился 29 января около 17:00 недалеко от администрации села Мачара.

    Пострадавший — житель села Ашуба, 28-летний Сасрыква Мурманович — получил огнестрельные ранения в ноги и был доставлен в больницу, где ему провели операцию. Его жизни ничего не угрожает.

    По факту причинения тяжких телесных повреждений и незаконного хранения оружия возбуждено уголовное дело. Полиция ведёт розыск участников происшествия.


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