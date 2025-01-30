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В Абхазии снова стреляют

30.01.2025 В Гульрипшском районе Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) произошла стрельба, в результате которой был ранен мужчина. Как сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на прокурора района Аслана Латария, инцидент случился 29 января около 17:00 недалеко от администрации села Мачара.



Пострадавший — житель села Ашуба, 28-летний Сасрыква Мурманович — получил огнестрельные ранения в ноги и был доставлен в больницу, где ему провели операцию. Его жизни ничего не угрожает.



По факту причинения тяжких телесных повреждений и незаконного хранения оружия возбуждено уголовное дело. Полиция ведёт розыск участников происшествия.



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