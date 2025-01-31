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    Новый кремлевский куратор Абхазии проводит встречи в Сухуми
    31.01.2025
    В Сухуми прошла встреча и.о.лидера марионеточного режима Абхазии Валерия Бганба с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко, который недавно был назначен новым куратором этого оккупированного региона Грузии.

    Во встрече принял участие "Посол" России в Абхазии Михаил Шургалин.

    Бганба и Кириенко обсудили дальнейшее взаимодействие и вопросы абхазо–российского партнерства, а также обменялись памятными подарками.

    Напомним, что в феврале назначены выборы т.н. президента Абхазии. Основными конкурентами являются Бганба и Адгур Ардзинба. Кремль открыто выступает в поддержку Бганба и всеми средствами, в том числе публикациями в СМИ, пытается нанести ущерб оппозиционному кандидату.


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