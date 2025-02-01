Четыре оппозиционные партии призвали власти Сирии отозвать признание Абхазии

Четыре оппозиционные партии Грузии призывают новую власть Сирии отозвать признание независимости Абхазии.



Оппозиционные партии провели по этому вопросу совместный брифинг.



Как заявил на брифинге Ника Гварамия, все четыре партии уже направили соответствующее обращение властям Сирии.



«Собрались мы, люди, борющиеся за лучшее и европейское будущее Грузии. Мы выполняем функцию, которая называется действием в интересах Грузии, в том числе, сегодня впервые, мы говорим о направлении, которое называется политикой непризнания в отношении территорий, присвоенных Россией, нарушающей нашу территориальную целостность.



Грузинская оппозиция, прозападная оппозиция, все четыре партии направили обращение с нашими подписями новому правительству Сирии, которое, несмотря на противодействие России, в настоящее время возглавляет страну.



Как вы знаете, в 2018 году Сирия признала независимость Абхазии. В ситуации, когда режим Асада ушел и есть новая власть, вместо того, чтобы обратиться к этому новому правительству с просьбой отозвать признание независимости Абхазии, власть Грузии в этом направлении находится в режиме полного молчания.



Поэтому мы, прозападная сила, которая в результате выборов должна было прийти к власти как коалиционное правительство, но власть была захвачена «Грузинской мечтой», мы выполняем свой патриотический долг, действуя в интересах нашей родины, обратились к новому правительству Сирии с просьбой отозвать признание Абхазии. Мы считаем, что сегодня у власти Грузии не должно быть функций больше, чем эта, но в условиях российской власти это, как мы видим, невозможно», - сказано в заявлении.



В оппозиции не исключают, что по этому вопросу потребуется визит в Дамаск.



Они также говорят, что «мессидж» новому сирийскому правительству уже передан и настрой позитивный.



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