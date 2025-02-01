﻿

Кириенко: авиасообщение между Абхазией и РФ может быть запущено 1 мая

01.02.2025 Регулярное авиасообщение между Абхазией (оккупированный Россией регион Грузии) и Россией может быть запущено с 1 мая. Об этом в ходе совещания в аэропорту Сухуми заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.



Организацию авиасообщения между оккупированной зоной и РФ Кириенко обсудил с и.о. "вице-президентом", руководителем координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства аэропорта Сухуми Бадрой Гунбой. Как отметил Кириенко, аэропорт в ближайшее время сможет принять тестовый рейс.



"Ключевой вопрос - к сезону успеваем или не успеваем, у нас в сезон смогут отдыхающие прилететь непосредственно в Сухум или надо сложным маршрутом добираться по суше, - сказал Кириенко. - 1 мая старт регулярного сообщения. Для меня самое важное - понять, выдерживается ли срок, что для этого нужно, нужна ли какая-то дополнительная помощь или поддержка со стороны руководства Абхазии, нужно ли что-то со стороны органов власти России".



Как подчеркнул Гунба, реконструкция аэропорта в Сухуми является одним из важных инфраструктурных проектов, которые Абхазия и РФ реализуют совместно. "Безусловно, реализация такого рода проекта призвана улучшить экономическую состоятельность нашего государства, [способствовать] созданию дополнительных рабочих мест, увеличению налогооблагаемой базы", - сказал Гунба.



Как рассказали Кириенко в аэропорту, его реконструкция предполагает два этапа. В рамках первого из них проводятся ремонт взлетно-посадочной полосы, реконструкция перронов, создание терминальной инфраструктуры. "Данное оборудование позволит нам обслуживать до миллиона пассажиров в год", - сказал представитель аэропорта. Он добавил, что инвестиции в реализацию двух этапов составят порядка 30 млрд рублей. При этом готовность приема воздушных судов планируется обеспечить к 1 мая.





Реконструкцией аэропорта в Сухуми занимается российская компания "Инфраструктурное развитие", с которой 27 октября 2023 года правительство Абхазии заключило соглашение о государственно-частном партнерстве. По этому соглашению Абхазия сохраняет в собственности аэродром, аэродромную инфраструктуру, историческое здание аэровокзала. Также сохранится статус объекта двойного назначения и название Международный аэропорт г. Сухуми им. В. Г. Ардзинбы.



Расположенный в 18 км от столицы Абхазии аэропорт не функционирует с момента окончания войны по решению Международной организации гражданской авиации. В советский период терминал обслуживал до 5 тыс. пассажиров в сутки летом и до 1 тыс. зимой. Взлетно-посадочная полоса аэропорта позволяет принимать практически все типы гражданских самолетов как со стороны моря, так и со стороны гор.



﻿





* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p> <p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>