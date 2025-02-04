﻿
.: Лента Новостей
  • Кавелашвили: мирная политика в отношении Абхазии и Цхинвальского региона не имеет альтернативы
  • Кириенко: авиасообщение между Абхазией и РФ может быть запущено 1 мая
  • Четыре оппозиционные партии призвали власти Сирии отозвать признание Абхазии
  • Новый кремлевский куратор Абхазии проводит встречи в Сухуми
  • В Абхазии снова стреляют
  • SJC: Половина беженцев остаются без надлежащего жилья
  • В Абхазии самолет Ан-2 совершил жесткую посадку
  • «Аруаа»: Абхазия закупает у Тбилиси саженцы
  • Лидера оппозиции в Абхазии лишили российского гражданства
  • Де-факто Верховный суд Абхазии приговорил «грузинского шпиона» к 15 годам ареста

    •
    ﻿
     
    Кавелашвили: мирная политика в отношении Абхазии и Цхинвальского региона не имеет альтернативы
    04.02.2025
    Михаил Кавелашвили, избранный коллегией выборщиков шестой президент, которого не признают ни в Грузии (кроме выбиравшей его правящей партии) и за ее пределами (кроме ассоциированных с Россией авторитарных правителей), на открытии весенней сессии парламента страны выразил надежду, что в скором будущем грузины, абхазы и осетины смогут вылечить послевоенные раны и продолжить жить в единой, сильной и процветающей Грузии.

    Он отметил, что мирная политика, экономический успех и процветание Грузии не имеют альтернативы.

    «Каждый из нас должен хорошо осознавать, что мирная политика, экономический успех и высокий уровень благосостояния являются важными факторами, которые сближают нас с абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. Это путь, которому нет альтернативы.

    Я верю, что вскоре нам удастся залечить раны, нанесенные войной, и продолжить счастливое сосуществование в единой, сильной и процветающей Грузии», — заключил шестой президент Грузии.


    ﻿


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия