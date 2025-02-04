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Кавелашвили: мирная политика в отношении Абхазии и Цхинвальского региона не имеет альтернативы

04.02.2025 Михаил Кавелашвили, избранный коллегией выборщиков шестой президент, которого не признают ни в Грузии (кроме выбиравшей его правящей партии) и за ее пределами (кроме ассоциированных с Россией авторитарных правителей), на открытии весенней сессии парламента страны выразил надежду, что в скором будущем грузины, абхазы и осетины смогут вылечить послевоенные раны и продолжить жить в единой, сильной и процветающей Грузии.



Он отметил, что мирная политика, экономический успех и процветание Грузии не имеют альтернативы.



«Каждый из нас должен хорошо осознавать, что мирная политика, экономический успех и высокий уровень благосостояния являются важными факторами, которые сближают нас с абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. Это путь, которому нет альтернативы.



Я верю, что вскоре нам удастся залечить раны, нанесенные войной, и продолжить счастливое сосуществование в единой, сильной и процветающей Грузии», — заключил шестой президент Грузии.



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