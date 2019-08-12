Батуми и Сухуми: сказка о двух городах Дата: 12/08/2019

Автор: Civil Georgia // Кетеван Цихелашвили — государственный министр Грузии по вопросам примирению и гражданского равенства

Нерешенные конфликты в Грузии не отвечают интересам жителей ни одной из сторон искусственной разделительной линии, более того, они в долгосрочной перспективе не служат интересам и самой России, — пишет Кетеван Цихелашвили.





Недавно в Батуми, городе, построенном на побережье Черного моря на юго-западе Грузии, прошла конференция европейских лидеров, посвященная десятилетию Восточного партнерства, на которой, среди прочего, обсуждался также и прогресс Грузии, достигнутый на пути интеграции с Европой. На конференции уходящий с должности президент Европейского совета Дональд Туск сказал: «Когда я говорю Грузия, я имею в виду свободу, когда я говорю Грузия, я имею в виду достоинство, когда я говорю Грузия, я имею в виду мужественность. Вы маленькая страна, но великолепная нация. Вы достигли многих, казалось бы, невозможных целей, потому что, несмотря на все различия, вы объединились ради одной общей цели, которая называется свободным, независимым, современным государством».



Сегодня более 80% грузинского общества поддерживают европейскую интеграцию страны. Руководство ЕС меняется, но Грузия опирается на амбициозную повестку дня и по-прежнему неуклонно продолжает придерживаться своей цели, которая подразумевает укрепление партнерства с ЕС, политической ассоциации и отраслевой интеграции с ним. Несмотря на внешние вызовы, приверженность этому решению, которое иногда называем «цивилизационным выбором», превращает Грузию в страну Восточного партнерства, ушедшую дальше остальных.



А в это время Сухуми, город на побережье Черного моря в северо-западной части Грузии, не участвует в этом марафоне. Оккупированная Абхазия становится все более военизированной и физически изолированным пространством, в котором эксклюзивное доминирование осуществляет Россия. В этом отношении сложнее обстоят дела в Цхинвальском регионе/Южной Осетии в центре Грузии, которая превращена в вооруженное до зубов гетто, откуда 80% населения убежало. После вторжения в Грузию в августе 2008 года Россия подчинила контролю своих недобрых рук 20% территорий Грузии.



Одностороннее признание «независимости» сделало эти регионы полностью зависимыми от России. Безжалостная русификация (этих территорий) проходит против воли более половины первоначального населения, выдворенных этнических грузин. Этническим грузинам не разрешается возвращаться в свои дома. На это (процесс русификации) спокойной не смотрят и те, кто пока еще проживает на этих землях.



Неразрешенные конфликты в Грузии не отвечают интересам местных жителей, проживающих по обе стороны искусственной разделительной линии, более того, они не служат интересам и самой России в долгосрочной перспективе. Однако в настоящее время эти конфликты являются частью геополитической стратегии России, которая направлена на разжигание конфликтов по соседству. Россия использует эти конфликты, чтобы получить влияние на соседние страны и вовлечь их на орбиту собственного влияния. Россия менее способна быть привлекательной силой, поэтому она использует танки, солдат, экономические ограничения и щедро финансируемую пропаганду (для достижения своих целей). Наличие сети «серых зон» усугубляет вызовы безопасности для всей Европы. Поэтому необходимо своевременно изыскать последовательные и мирные пути урегулирования нерешенных конфликтов.



Однако, мы не должны забывать, что повседневная жизнь тысяч семей в режиме страданий требуют еще более неотложного внимания. Российская политика разделения оставляет глубокий след на оккупированных территориях и людях, проживающих на прилегающих местностях. Семьи расколоты, люди лишены свободы передвижения, они не могут пересечь разделительную линию даже для самых простых человеческих потребностей. Нарушаются права человека, особенно этнических грузин, остающихся на оккупированных территориях. Местных жителей часто арестовывают за «пересечение границы». Иногда такие истории заканчиваются трагедиями, как, например, случаи с тремя грузинами, жизнь которых закончилась в незаконном заключении. Одного грузина вообще перед камерами лишили жизни. А виновные даже не наказаны.



Закрытие пропускных пунктов несколько раз в этом году оккупированные территории довело до грани гуманитарного кризиса. Несмотря на это, контакты между людьми значительно возрастают, и интерес к сотрудничеству между людьми по обе стороны искусственных барьеров беспрецедентно высок. Однако по мере роста контактов между людьми, растут и препятствия, наталкиваемся на попытку помешать этим контактам, направленным на примирение и мирную трансформацию конфликта.



У нас остался только один путь — удвоить наши усилия и содействовать отношениям между теми, кто остался по обе стороны колючей проволоки, укреплению доверия и миру, помочь людям.



Конструктивная, ориентированная на выгоду обеих сторон повестка дня является краеугольным камнем политики Грузии по вовлеченности и примирению. Главный мирный план правительства – «Шаг к лучшему будущему» — который был создан в прошлом году, заслужил также и одобрение международного сообщества, так как он акцентирует внимание на содействии торговле, образованию, на сервисах, которые требуются обеим сторонам. Данная инициатива снижает политическую температуру, так как она предлагает статус-нейтральный путь решения проблем.



План, как стало уже очевидно, успешен и пользуется одобрением местных общин. В первую малую грантовую программу поступило в 15 раз больше аппликаций от желающих с обеих сторон. Задача, которая сегодня стоит перед нами, заключается в изыскании ресурсов, чтобы удовлетворить этот высокий интерес. Инвестиции в проекты, осуществляемые по обеим сторонам искусственных разделительных линий, это инвестиции в мир.



Таким способом мы должны донести пользу от процесса европейской интеграции Грузии до жителей оккупированных регионов. Предложение этой альтернативы, в конечном итоге, равняется успеху Грузии на европейском пути.

