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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное «Благодарность» по-абхазски, или реальная картина отношения к русским Дата: 11/09/2019

Автор: Вероника Аксёнова

Если переложить известную пословицу "чем дальше в лес, тем больше дров" на сегодняшний лад политической жизни Абхазии, получится приблизительно так – "чем дольше независимость Абхазии, тем больше претензий к России". Для сравнения можно смело сказать, что в отличие от осетин, чем больше Россия помогает абхазцам, тем больше претензий и требований появляются к нам, русским. Для наглядности:



- Бюджет "независимых" в полной мере зависит от российской помощи более чем на 60%.



- По официальным данным за последние 5 лет Абхазия из российского бюджета получила около 40 млрд рублей для развития различных отраслей начиная с инфраструктуры, заканчивая школами и детскими садами, однако деньги исчезли. Это означает, что бюджетные поступления Абхазии напрямую привязаны к госбюджету России. С 2018 по 2020 годы запланировано выделить еще 11,5 млрд рублей.



Можно привести уйму статьей по этой теме. "Занимательно, что финансовую помощь от большой кормилицы-России принимают с удовольствием. Здесь такую подпитку называют должной выплатой за "все беды, которые Россия причинила абхазскому народу". Абхазы напоминают, что в XIX веке в ходе Кавказской войны Абхазия здорово пострадала от боевых действий, а десятки тысяч абхазов стали мухаджирами (беженцами) в Османской империи." – «пишет автор».



Абхазы, гордо считая себя независимыми, при этом забывают, что в Абхазии:

- Русская пенсия

- Русская армия

- Бюджет из РФ



До сих пор действует запрет для российских граждан приобретать в собственность жилье. Само существование такого ограничения смотрится очень странно. Ведь большинство жителей Абхазии одновременно являются российскими гражданами, и при этом собственностью-то у себя в мнимой "республике" владеют!



В Абхазии отбирают недвижимость и у русских и у своих, просто занимают жильё. Но еще хуже там поступают с теми, кто вложил деньги в бизнес. По закону 50% бизнеса " не граждан" Абхазии должно быть записано на "граждан". Когда бизнес начинает приносить прибыль, хозяина убивают, а родственники получают мизерную компенсацию.



Помощь в формировании бюджета за счет российских налогоплательщиков, давно стала восприниматься как должное, не предполагающее присмотра и каких-либо взаимных встречных обязательств. Отсюда и так называемые "антироссийские настроения" - не что иное, как реакция абхазских элит на усиление контроля за расходованием финансовой помощи.



Гораздо хуже обстоят дела в туристическом секторе. К российским гражданам отношение, мягко говоря, собачье. Нас просто за людей не считают. Наши граждане всего лишь "мешок денег", который каждый в праве грабить. А если в "страну души" (так любят называть себя абхазы) рискнут погостить привлекательные представители слабого пола, то без охраны им точно не обойтись. Хотя и охрана им не помощник. Отзывы российских туристов об отдыхе в "солнечной" Абхазии говорят сами за себя:



- "были в Абхазии четыре раза, первый ещё 2006 году, с каждым разом все хуже и хуже там становится. После войны, там такой подъём был, к туристам хорошо относились и друг к другу. Последний раз в 2018 году просто убил: Воруют, причём везде, из сумок на рынке и транспорте, с балконов вещи и полотенца. У консульства России в Сухуме очереди, люди разыскивают своих близких. Пропадают девочки 13-15 лет, алгоритм очень простой, сажают покататься на водном мотоцикле или банане и не возвращаются. Потом юношу находят, сажают в участок. Выясняют, что мотоцикл перевернулся, юноша поплыл к мотоциклу, а девочка не послушалась и поплыла к берегу. Т.к. она была в спасательном жилете, юноша ее отпустил и ее унесло в море. Через два месяца суд по делу о причинении смерти по неосторожности признаёт юношу невиновным. Одна из "погибших" девочек нашлась в Ираке. Все пострадавшие опять просят продолжить расследование.



Существуют и рассказы жертв жестокого насилия над русскими женщинами, которые приехали отдыхать в "гостеприимную Абхазию" без сопровождения.



Рассказ одной из пострадавших, которая отдыхала в поселке Цандрипша в 2018 году, просто шокировал своей жестокостью:



- "Я приехала отдыхать одна, когда гуляла по поселку или была на море- местные жители часто интересовались откуда приехала, с кем, в чьем доме остановилась жить и когда уезжаю обратно в Россию. На пятый день моего проживания в частном секторе, сломав дверной замок ко мне ночью в комнату вломился мужчина. Все случилось так быстро, что я даже не успела включить свет. Он напал на меня, закрыл мне рот рукой и сказал, что сопротивляться и кричать бесполезно! Никто на помощь ко мне все равно не придет... Изнасиловав, он вышел из комнаты и вслед за ним вошел следующий, все повторилось как в кошмарном сне. Второй мужчина велел лежать мне тихо и сказал, что даже если я расскажу об этом- мне все равно никто не поверит и не поможет."



Дело дошло до того, что посольство России в 2017 году сделало заявление: "В связи с ухудшением криминогенной обстановки в Абхазии посольство Российской Федерации рекомендует посещающим эту страну российским туристам проявлять повышенную осторожность и бдительность, избегать безлюдных изолированных мест, воздерживаться от конфликтов с местным населением, не оставлять без присмотра малолетних детей и личные вещи".



Кстати – это заявление-рекомендация в силе до сих пор. Выходит, что ситуация не изменилась, если не ухудшилась вовсе.



Не слишком ли дорого Россия платит за размещение своей военной базы на территории оккупированной Абхазии? И сколько еще бюджетных денег готово правительство РФ направить в эту бездонную дыру под названием "независимое государство"?