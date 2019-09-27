Абхазия — это Грузия! Дата: 27/09/2019

Автор: Гоча Гварамиа, независимый эксперт

Часть I



Предисловие



На сегодняшний день для широких кругов и для их интересов вопрос оккупации Грузии является выгодной темой. Кроме этого, некоторые из них обсуждают абхазский вопрос в желаемой для них форме и представляют текущие процессы в этом регионе Грузии, его историю, с благоприятной для них точки зрения. Особенно поразительно то, что некоторые из них считают нахождение Абхазии в составе Грузии заслугой России и намеренно скрывают роль Кремля в оккупации исторических территорий Грузии, к чему Россия всегда стремилась и даже достигла этого на какое-то время. Провозгласив независимость в начале 1990-х годов, Грузия вышла из многовековой аннексии России. Тем не менее Кремль продолжает оккупационную политику по отношению к Абхазии и Цхинвальскому региону.



Цель статьи «Абхазия – это Грузия!» - как можно более кратко представить роль Абхазии в формировании единого государства Грузия, основываясь на исторически значимых фактах. В документе также кратко описываются процессы, происходящие в Абхазии в начале 1990-х годов. Хотя размышление об этих процессах и установление фактов является большой и отдельной темой, было бы целесообразно рассмотреть краткую предысторию и получить представление о том, что было причинной братоубийственного конфликта в Абхазии, который в действительности был Российско-Грузинской войной.



Предисторический период Абхазии



Грузия, как подтверждают исторические источники и все с этим согласны, представляет собой государство, созданное неразрывным союзом культур колхо-иберийской цивилизаций. Исторически абхазы всегда были носителями культуры колхской цивилизации (Западной Грузии), и до позднего средневековья в этническом смысле являлись одним из западногрузинских племен.



Колхская культура произошла от местных племен, которые принадлежали к грузинскому этнокультурному миру. На основании анализа материальных памятников культуры, население Абхазии относится к этническому единству этой общей культуры с предисторического периода. Абхазия в более поздних исторических источниках упоминается как Колхида, а племена, в том числе абхазы, проживавшие на этой территории, признаны грузинским этническим единством. В первом тысячелетии до н.э. древнегреческими и древнеримскими историками на территории современной Абхазии документально предоставлены существование: колов, колхов, кораксов, генниохов, санигов, свано-колхов и т. д., которые имеют грузинское происхождение.



С предисторических времён, от нижнего палеолита до неолита, Абхазия неизменно являлась частью общей культуры, распространяющейся по всему Западному Кавказу. Впоследствии эта материальное наследие естественным образом переходит в культуру колхов, которая охватывает всю территорию Западной Грузии, включая Абхазию.



Непосредственно в Абхазии находятся места обитания первобытных людей: населенные пункты эпохи Ашели в пригороде Сухуми - Яштхва и Бирцха. Самые ранние поселения первобытных людей на территории Абхазии расположены на холмах между реками Бзиби-Кодори. Анализируя памятники нижнего палеолита, обнаруженные на территории Абхазии, специалисты подчеркивают сходство каменного инвентаря, обнаруженного в этих станах с аналогичными материалами, существующими в центральной части Колхети, в бассейне Риони-Квирила.



Период позднего палеолита (начавшийся около 35 000 лет назад) показывает формирование позднепалеолитической культуры на всей территории Западной Грузии.



В период мезолита (среднекаменный век) (около 13-12 тыс. до н.э. - VIII-VI тыс. до н.э.) происходит освоение Западной Грузии, прежде всего ее северо-западной части - территория современной Абхазии.



В период неолита (новый каменный век) (приблизительно с VIII-VI до н.э. до 4-го тысячелетия до н.э.) существует некоторое сходство между каменным орудием, найденным на территории Абхазии, и аналогичным орудием из южных памятников Колхиды.



Во второй половине III тысячелетия до н.э. поселение возле Очамчира, показывает сходство с поселениями Колхидской низменности.



В начале бронзового века (примерно в середине третьего тысячелетия до нашей эры) на территории Абхазии началось распространение так называемой «Долменской культуры». Дольмены представляют собой четырехстенную конструкцию из крупных плит, с пятой плитой, которая служила крышей. Доказано, что в погребениях дольменов найденные предметы материальной культуры являются местного происхождения.



Таким образом, материальная культура Западной Грузии не претерпела каких-либо кардинальных изменений в раннем бронзовом веке. Регион западнее реки Гумисты активно участвовал в создании такого важного атрибута «колхидской культуры», каким являлся колхидский топор. Это, несомненно, свидетельствует о том, что основная линия развития материальной культуры в Абхазии не менялась.



Чтобы выяснить, на каком языке разговаривали племена на территории современной Абхазии и к какой этнической группе они принадлежали, очень важно выяснить, существовала ли здесь единая материальная культура. Археологические находки однозначно указывают на то, что материальная культура здесь, в Абхазии, единая и развивалась она непрерывно. Отсюда следует заключение, что племена создатели и носители этой единой материальной культуры являются родственными по происхождению.



Аргонавты и Абхазия



Современная наука установила, что миф об аргонавтах основан на реальных исторических событиях. Греки с незапамятных времен знали Грузию и в тот период (за восемьсот лет до Рождества Христова) дали название Колхида (Колхети по-грузински), а его главной реке Риони - Фазис.



Миф об аргонавтах повествует о походе греков в царство Айэта на западную Грузию, где с помощью дочери Айэта Медеи, аргонавты, во главе Ясона, заполучили золотое руно и привезли его в Грецию. Этот миф был чрезвычайно популярен в Греции, затем распространился по Европе и стал источником вдохновения для многих писателей и поэтов.



Миф об аргонавтах дает ценную информацию о царстве Колхиды, в которое входит вся Западная Грузия, включая современную Абхазию. Царя этой страны звали Айэт. Согласно имени царя Айэта, эту территорию-Западную Грузию- называли Айа/Эа, так как по-гречески Айэт означает житель Айи.



Западная Грузия меняла свое название несколько раз. В свою честь имя давали племена, которые правили в то или иное время территорией. Таким образом, когда Колхи стали сильнее остальных и правили, то Западная Грузия приняла название Колхети-Колхида. Это так же было продолжением того же царства Айэта. Спустя много веков править начали Лазы, и в древние века появилось государство Лазика (по-грузински Эгриси). И только к восьмому и девятому столетиям, когда настала эпоха правления абхазов, вся Западная Грузия была названа в честь абхазов - Абхазия. Это событие указывает на то, что абхазы (абазги) в западной Грузии были такой же органичной частью общего грузинского единства, как колхи, лазы, саниги, миссиманы (сваны)...



Таким образом, миф об аргонавтах указывает на то, что в древние времена здесь, на западе Грузии, неотъемлемой частью которой была и Абхазия, существовало государство высокой культуры и цивилизации. Само существование золотого руна указывает на технологию промысла золота овчиной шкурой, применяемую в реках западной Грузии, как в Фазиси (Риони), так и в остальных реках Западной Грузии, в том числе непосредственно в реках Абхазии.



Царство абхазов (Эгриси)



Согласно источникам античного периода, территория современной Абхазии является частью Царства Колхиды, а затем и его преемника, Царства Лазики.



Грузинские источники эти западные грузинские государства называют Эгриси.

Племена, проживающие на этой территории, принадлежат к грузинскому (мегрелы, сваны, месхетины) этническому миру. В 8 веке Абхазы заложили основы Царства Абхазов (Эгрис-Абхазия) на территории западной Грузии.



Царство Абхазов стало основой политического союза феодальной Грузии. С 11 века в титуле царей единой Грузии на первом месте был Царь абхазов (царь абхазов, картвелов (грузин), ранов и кахов, ширванша и шаханша).



Зарубежные источники эпохи единой Грузии повествуют, что согласно «абхазскому» происхождению правящей династии, Абхазия означала Грузию, соответственно абхаз - грузина.



Абхазы были органичной частью феодальной Грузии, как и другие западно-грузинские племена – мегрелы и сваны.



Царство Абхазов было основано в результате ослабления старого Колхидского царства (Лазика, Эгрис). В шестом веке война между двумя крупнейшими империями мира - Византией и Ираном, которая продолжалась в Западной Грузии в течение двадцати лет, разрушила центральные районы страны. В седьмом веке в Грузии было установлено Арабское господство, а в первой половине восьмого века на Западную Грузию обрушилось нашествие арабов во главе Марвана II (Мурван Глухой). В это время у стен Анакопии абхазский князь Леон оказал помощь царю Арчилу и его брату Миру, которые сражались с арабами в западной Грузии. В знак благодарности царь Арчил отдал в жёны свою племянницу (дочь Мира) Леону и закрепил за ним княжество абхазов. После кончины царя Арчила и затем Мира (ни один из них не имел наследника), племянник и наследник Леона I-го Леон II, воспользовавшись тем, что Византия, из-за внутренних конфликтов, в то время не могла активно вмешиваться во внутренние дела Эгриси, предъявил свое легитимное право и в начале 9-го века в Кутаиси (древняя столица Эгриси) взошел на трон и стал правителем Западной Грузии.



Таким образом, в Западной Грузии было основано новое – Царство абхазов. Такое название царство получило от названия правящей династии. Это царство стало продолжением древней традиции, которую заложили в Западной Грузии те или иные племена, которые в период своего правления в Западной Грузии называли эту территорию своим именем. В случае Колхов - царства Колхов (Колиха), в случае Лазов (эгрисцев) – Лазика (Эгриси), и в случае абхазов – Царство абхазов. Примечательно, что армянские источники по-прежнему Царство абхазов называли Эгриси. Это демонстрирует идентичность Эгриси с Царством абхазов.



Центром Царства абхазов был Кутаиси, грузинский город, и население этого государства было грузинским, а государственный язык - грузинский. Царь Леон в ​​церквях литургию с греческого заменил на грузинский.



Цари абхазов начали борьбу за объединение Грузии, и к концу десятого века значительную часть Картли и Кахетии, а также некоторые районы южной Грузии присоединили к Царству Абхазов, тем самым заложили фундамент объединению всей Грузии. Это подтверждает Храм Кумурдо в Джавахети, недалеко от Ахалкалаки, построенный царем абхазов во второй половине десятого века. Он украшен грузинскими надписями, как и все другие храмы, построенные в самой Абхазии (западная Грузия). Это подчеркивает писатель X века Георгий Мерчуле, когда он в своей работе «Житие Григола Хандзтели», заявляет: «в Картлии (в Грузии) на западе есть превосходная сторона где причащаются и все молитвы проводятся на грузинском языке». В этом, Григол Мерчуле подразумевает современную Абхазию - Западную Грузию.



Из истории известно, что после объединения Грузии зарубежные историки в своих очерках в XI-XII веках часто называли Грузию "Абхазией", а царей Грузии - "царями абхазов". Это указывает на то, что объединителями Грузии являлись цари абхазов, которые впоследствии имя своей династии распространили по всей территории Грузии.



(Продолжение следует)