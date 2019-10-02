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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Абхазия — это Грузия! (часть II) Дата: 02/10/2019

Автор: Гоча Гварамиа, независимый эксперт

(Продолжение. см. «Абхазия — это Грузия!» - часть I)



Давид III Курапалат



В Картвельском царстве, или же в княжестве Тао-Кларджети, которое было основано в Восточной Грузии в начале 9 в. картлийским князем Ашотом Багратионом, правила династия Багратионов Тао. Один из них, Давид III, представитель Багратионов (умер в 1001 году), владел Южным Тао, то есть Имиертао, Басиани и соседними армянскими общинами.



Во времена правления Давида III Царство Тао достигло значительных успехов: установилась широкая экономическая связь с восточными и западными государствами. Были построены храмы Ошки, Хахули, Пархали, где проводились масштабные культурные мероприятия. Многочисленные памятники письменности были переведены и переписаны в культурных центрах Тао.



Главная заслуга Давида III Курапалата перед грузинским народом состоит в том, что он способствовал и внес огромный вклад в объединении Грузии в одно государство. Его родственник и усыновленный воспитанник Баграт Багратиони по матери был внуком правителя абхазов, а по отцу представителем Тао-Кларджетского рода Багратионов. Отец Баграта Гурген носил титул «Царь грузин». Давид III Курапалат привел Баграта в Картли со своим войском и заявил грузинской знати: «Это уроженец Тао, Картли и Абхазии, сын мой и мною воспитанный; а я его наместник и помощник». То-есть Баграта Давид Курапалат назвал будущим правителем Тао (Южная Грузия), Абхазии (Западная Грузия) и Картли (Восточная Грузия), и призвал всем подчиниться ему. Давид Курапалат способствовал к приведению на трон Баграта в западной Грузии. В 978 году, при поддержке Давида, князь Иоанн Марушиан взял Баграта в Кутаиси и нарек его царём, сместив его дядю с трона правителя, брата матери – Гурандухт, слепого Феодосия. Это послужило основой для начала объединения Грузии.



Баграт III



К концу X и началу XI веков длительный процесс объединения грузинских земель подошел к концу и возникло единое государство, главой которого стал царь «абхазов и картвелов» Баграт III Багратиони. Объединение Грузии в первую очередь означало слияние двух царских престолов - «абхазов» (западных грузин) и «картвелов» (Тао-Кларджети, Южная Грузия), которое де-факто ( я бы написала - по сути) было осуществлено в 1008 году, после смерти отца Баграта III, царя-царей Гургена. Однако, некоторые ученые считают, что Баграту звание царя картвелов было присвоено вскоре после смерти Давида Курапалата (1001 г.).



Титул первого царя объединенного грузинского государства начиналось со слов: «Царь абхазов...». Именно вокруг Кутаисского престола были воссоединены все земли Грузии и образована общая грузинская государственность.



«Царство абхазов» с самого начала было картвельским государственным образованием Грузии. Важно то обстоятельство, что Баграт получил трон царя абхазов не как Багратиони, а как законный представитель династии правителей абхазов (по материнской линии). Из этого ясно, что утверждение некоторых, будто цари абхазов не имели никакого отношения к Грузии и грузинам, лишены всяких оснований. Напротив, цари абхазов были такой же грузинской династией, как и Багратиони. Именно слияние-объединение этих двух династий дало нам объединённое царство Грузии во главе царя Баграта, преемником которого является современное грузинское государство.



Во время правления Баграта III в Кутаиси был построен храм Баграта, строительство которого было завершено в 1003 году. Освящение храма стало важным событием той эпохи. Царь на церемонию также пригласил высоких гостей из-за рубежа. Храм Баграта стал символом единства Грузии. В этот-же период были построены храм Никорцминда (Рача) и Бедийский монастырь в Самурзакано, Абхазия, где в 1014 году и был похоронен Баграт III.



В 2012 году вандалы в Бедийском монастыре уничтожили фрески Баграта III, грузинские орнаменты и надписи.



Абхазия - XI-XIV века



К концу десятого века, когда Грузия была объединена, Абхазия, в объединённое царство в основном входило как Цхумское княжество, правителем которого был определен род Шарвашидзе (по-абхазски Чачба).



В титуле царя объединенной Грузии первым обозначался именно «царь Абхазов», так как изначально Баграт III именно его и получил, а титул «царя картвелов» был присвоен позже. Тот факт, что в царском титуле Объединённого Грузинского Царства первое место занимал «Царь Абхазов», в последствии привело к тому, что к тому времени как в западной, так и в восточной Грузии понятие «абхаз» отождествлялось как «картвел» (грузин).



Отождествление картвела и абхаза (также Грузии и Абхазии) отразилось в зарубежной, в основном греческой, арабской, русской литературе. Зарубежными авторами термины «иберы» и «абхазы» используются параллельно как синонимы. К примеру, греческий историк XI века Георгий Кефрен царя Грузии Георгия I-го (сын Баграта III-го1014-1027) упоминает как архонта Абхазии, а его сына Баграта IV-го (1027-1072) архонтом Иберии. Византийский летописец XI-XII веков Иоанн Зонара того же Баграта IV-го упоминает как архонта Абазгии. В его рассказе о походе императора Басилия II-го против Грузии сказанно, что «Басил устроил поход против Георгия абазга и пошел на Иберию». Картвела и абхаза отождествляют также арабские и персидские летописцы.

Арабский географ и историк XIII века Якут аль-Хамави отмечает, что в Абхазии живут христиане - гурджи (грузины). Селчугский писатель тринадцатого века Ибн Биби называет Царицу Тамар царицей Гурджов, а её царство - царством Абхазов со столицей Тифлис. Абхазов и картвелов также отождествляют Низами Ганджели, Хакани Ширвани и другие.



Примечательно, что средневековые русские источники также указывают на то, что Иберия — это та же Абхазия (Обези).



Не менее важно, что единство абхазов и грузин в Грузии в этот период не ограничивалось синонимическим значением этих слов. Именно абхазов, проживающих в северо-западной части Грузии, не грузинами никогда не считали. Живший в 11 в. грузинский историк Леонтий Мровели, рассуждая о происхождении кавказских народов, этнический Западную Грузию целиком считает уделом «Эгросса» (Эгриси).



Следует также отметить, что территория современной Абхазии полностью была частью средневековой грузинской христианской культуры. В то время в Абхазии было построено множество христианских храмов, среди которых особенно выделяется Бедийский храм, построенный Багратом III. Прекрасными памятниками грузинской христианской архитектуры являются храмы Лыхни (X-XI век) и Бичвинта (Пицунда XII век). В течение этого периода на территории современной Абхазии строились крепости и другие оборонительные фортификационные сооружения, в том числе крепости на горе Иверия в г.Анакофия (Новый Афон), а также крепость Баграти, расположенная на одном из холмов в юго-восточной части Сухуми. По мнению исследователей (В. Сизов, З.Анчабадзе), крепость построенная Багратом III или Багратом IV, была цитаделью средневекового Сухуми. Она так же охраняла гавань (место слияния реки Беслети с морем) и ее окрестностей. Типичным памятником средневековой грузинской архитектуры является расположенный близ Сухуми одно-арочный мост (Беслетский мост) на котором вырезана старо-грузинская надпись. Согласно палеографическим признакам, данная надпись датируется XI-XII вв.



На территории современной Абхазии церкви и монастыри были центрами грузинской культуры. Письменная культура региона в то время была только грузинской. В XI-XIV вв. почти все лапидарные надписи, дошедшие до нас, написаны на грузинском языке.



В жизни единой Грузии абхазы были активны и во времена правления Русудан (1222-1245). При активном участии самих абхазов сын Русудана Давид был провозглашен царём Западной Грузии и взошёл на трон в Кутаиси. Согласно летописи, в восстании против монголов (заговор Кохтастави), наряду с другими участвовали «далеко живущие абхазы». На протяжении 14-го века западно-грузинские князья, в том числе князь абхазов Шарвашидзе, были преданы центральному правлению царства и внесли значительный вклад в деле поддержки и сохранения единства обще-грузинской государственности.



Абхазия - XV-XVIII века



В конце 15 века Грузия распалась на четыре независимых княжества. В то время абхазское владение входило в состав княжества Одиши.



По словам венецианского дипломата Иосафата Барбаро (который путешествовал по Грузии в 1436-1451 гг.), Граница Самегрело простирается до Черкесии, на основании чего можно сделать вывод, что вся Абхазия до Черкесии находилась в пределах границ Одиши (Самегрело).



В указанный период, то есть в период до середины 15-го века большая часть территории современной Абхазии административно входила в княжества Одиши и Цхуми, (современное Сухуми. Цхуми грузинский (сванский) топоним, обозначающий - дерево Граб) которые в основном были заселены картвельскими племенами.



Цхуми по всем данным был грузинским городом. Сам город представлял собой резиденцию главы Самегрело, где он чеканил монеты. Южная граница княжества абхазов не выходила за пределы Анакофии (современный Новый Афон). Абхазское княжество, во главе которого стояли представители рода Шарвашидзе, являлось органической частью общегрузинского государства.



В середине 15-го в. наблюдается экспансия северокавказской горского племени джиков (древнегрузинское название предков современных абазин) в направлении Сохуми-Себастополиса. По словам себастопольско-сохумского консула Герардо Пинелли, в 1455г. 28 июля на город внезапно нападают «авогазы».



Изменения в социально-экономической и культурной жизни Абхазии в XVI-XVII веках связаны с этнографическо-демографическими процессами. В частности, возникла новая волна родственных горных племен в регионе. Особенно активными в этом отношении были джики, которые с 15-го века постепенно начали обосновываться на территории княжества абхазов. Правители Самегрело-Одиши, которые контролировали территорию современной Абхазии, неоднократно были вынуждены прибегать к превентивным ударам по джикам, не давая им возможности проникнуть в глубины Абхазии. Но представители рода Шарвашидзе, которым было поручено управлять княжеством абхазов, в борьбе против князей Одиши все активнее использовали джиков и способствовали их обоснованию в Абхазии. В плане социально-экономического развития прибывшие джики резко отличались от местного коренного населения княжества абхазов. Если местные «абхазы» (которые были этническими грузинами) были частью высокоразвитого грузинского феодального общества с общехристианской идеологией и библиографическо-письменной культурой, то пришедшие джики являлись разрушительной силой с «варварским» менталитетом первобытных племен.

Именно поселившиеся племена вносят свою собственную языческую религию в Абхазию. Со своей стороны, обосновавшиеся на этой территории турки пытаются распространять ислам. Эти процессы привели к расшатыванию позиций в христианской вере древних абхазов. Процесс религиозных изменений хорошо отражен в грузинских письменных памятниках. Памятник 1474 г. - «Каноническая заповедь» или «Наставление в вере» (მცნებაი სასჯულო)- повествует, что к концу 15-го века абхазы под влиянием пришлых джиков отошли от христианства. В последствии джико-абхазы все более активно начали нападать на районы западной Грузии, в основном на районы Самегрело. Об этих нападениях описываются и в зарубежных исторических источниках, в том числе Жаном Шарденом и Арханджело Ламбертом. Согласно Арханджелу Ламберто - Дранда, Мокви, Илори и Бедия принадлежали Эгриси (Самегрело). Западные авторы 17-го века даже Бичвинта (Пицунда) не приписывают абхазам. Итальянский миссионер 17-го века Джузеппе Мария Дзампа, чей рассказ входит в книгу путешествия Жана Шардена, пишет о католикосе Западной Грузии: «Власть Католикоса распространена в Одиши, а также в странах имеретинцев, гурийцев, абхазцев и сванов. А его престол митрополита находится в Бичвинта (Пицунда), возле абхазов».



На фоне религиозно-идеологического "освоения" Османской империей Северо-Западного Кавказа, джик-абхазы начали усиленную экспансию в направлении Самегрело-Одиши. Во время правления Левана II Дадиани (1611-1657) большая часть нынешней Абхазии оставалась в пределах княжества Самегрело. Примечательно, что одна из резиденций правителя Самегрело находилась в Меркуле (в современном Очамчирском районе). Именно здесь Леван II Дадиани подписал мирный договор с Османской империей в 1615 году. Что-бы защититься от нашествия джик-абхазов Леван Дадиани построил защитную стену в ущелье реки Келасури. К середине 17-го века джик-абхазам удалось преодолеть эту стену. В последствии граница между Самегрело-Одиши и нового княжества абхазов была перенесена к реке Кодори, а затем и к реке Энгури.



В 80-х годах XVII века, после смерти Зегнака Шарвашидзе образовавшееся новое княжество абхазов было окончательно разделено на три владения. Северная часть - территориря между реками Бзибь и Кодори, отошло старшему сыну Зегнака Ростому Шарвашидзе; территория между р. Кодори и р. Галидзгой, или «среднее село» (по-абхазски «Абжуа»), была принята средним сыном – Джикешиа; а территория между Галидзгой и рекой Енгури была отдана во владение младшему сыну - Квапу, после смерти которого она перешла по наследству к его сыну - Мурзакану Шарвашидзе. От его имени и произошло нынешнее название этого региона -Самурзакано.



Таким образом, на протяжении XVIII в. граница Самегрело-Абхазии была перенесена к реке Энгури. Так образовалась Абхазия в современных границах.



(Продолжение следует)