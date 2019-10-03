Хроники российского воздушного терроризма - параллели между трагедиями 1993 и 2014 годов Дата: 03/10/2019

Автор: Елена Парцвания, ИА "Акцент"

В то время как Кремль и копейками проплаченные им абхазские сепаратисты кричат о якобы совершённом грузинами геноциде по отношению к малым этносам, обязательно надо вспомнить, указать и наглядно показать, что есть и как выглядит настоящий геноцид.



26 лет назад, в 1992-93 годах, более чем 250 тысяч граждан Грузии стали беженцами, тысячи грузин защищавших Родину, были жестоко убиты. Перед решающей битвой за Сухуми, был подписан договор о прекращение огня и выводе военной техники из зоны конфликта. 16 сентября, перед окончанием 13 месячной войны, сепаратисты нарушили данный договор. Бесчинствам сепаратистов сопутствовали вопиющиие факты расстрелов и геноцида грузинкого населения. Истребить столько грузин в регионе абхазские сепаратисты смогли только потому, что им напрямую и бесстыдно помогала российская политическая и военная машина. Так и пал 27 сентября Сухуми...



Сегодня Кремль действует так же в других государствах - всячески помогая желаемым режимам, диктаторам, сепаратистам; Раскалывает на части суверенные и демократические странны, как было в случае с Украиной. Организовывает путчи, иногда и безуспешно, но факт - всё это не прекращается. Аналитики ежедневно наблюдают за злом, которое стало визитной карточкой России, и которое мы испытали на себе много лет назад. Мы на своих гражданах испытали тот ужас воздушного терроризма, который абхазские сепаратисты содеяли при непосредственном участии российских вооруженных сил.



22 сентября 1993 года ракета выпущенная с Абхазского катера, сбила самолет, летевший из Тбилиси в Сухуми. На борту находились 120 пассажиров и 12 членов экипажа. Они сгорели заживо. Выжили только 16 человек.



Но днём раньше, 21 сентября, первой жертвой воздушного абхазского терроризма, и, по-видимому, ошибочно, стал самолет, летевший из Сочи в Сухуми. Около побережья Черного моря, с уже упомянутого катера, он был подбит ракетой и упал в море. Погибли 28 человек– между ними были граждане России, в том числе российские журналисты. На борту находилась журналистка Александра Татлл, которая должна была сделать репортаж для Wall Street Journal. Российская пресса только мельком вспоминает об этом, не углубляясь в детали и только, между прочим. Зачем же им акцентировать на том, что те лица, которым российское правительство помогало, убили российских граждан? По словам очевидцев, 22 сентября именно с этого абхазского катера была выпущена зенитная ракета , которая попала в лайнер Ту-154Б садившегося в аэропорт Бабушера. На этот раз ракета попала «верно» - самолет с грузинами на борту распался на две части и загорелся. Произошла неописуемая трагедия - люди сгорели заживо. А 23 сентября был безжалостно сбит ещё один грузинский самолетом, в который садились беженцы. К счастью, экипаж смог их вовремя эвакуировать и спасти. Тем не менее, один из членов экипажа погиб в этот момент. Были и другие подобные случаи. Сепаратисты и российские военные охотились за грузинскими самолетами еще в августе 1993 года, но тогда они не смогли причинить такого крупного вреда.



Уже давно достоверно известно и подтверждено фактами, что вооружение и подготовка абхазов было организованы русскими. В этом отношении очень показательным является тот факт, что 19 марта 1993 года российский истребитель Су-27 разбился в восьми километрах к северу от Сухуми, и русский летчик Вацлав Шипко погиб на месте. Из-за этого, Кремлю пришлось признать, что русские были вовлечены в некоторые процессы, хотя и только «частично».



Также известно, что около Гудауты находилась база русских ВВС ещё с советских времен. Следовательно, России, которая помогала сепаратистам, даже не нужно было присылать бомбардировщиков и пилотов со своей территории, они у них уже были неподалёку. Вот и бомбили беспрепятственно те абхазские города, которые контролировались грузинской стороной вовремя 13-месячной войны.



Кроме того, ясно, что так называемые сепаратистские войска не могли и не имели такого вооружения, военно-воздушных сил или столь обученного персонала. Также среди многочисленных доказательств причастности русских, есть интервью и мемуары российских пилотов, которые на сегодняшний день делятся подробностями и гордятся тем, что официально помогали абхазам, а затем даже остались работать у них инструкторами.



Очень значительной является и информация, опубликованная редактором журнала «Арсенал», военным экспертом и прямым очевидцем трагедии в Бабушера, Ираклием Аладашвили. Он отмечает, что в те же дни в Сухуми был сбит грузинский истребитель- перед ним взорвалась зенитная ракета такой мощности, что бронированный самолёт распался на части. По его мнению, это свидетельствовало о огромной мощности боеголовки ракеты.



После осмотра толщиной 55 мм стекла разбитой кабины пилота грузинского военно-воздушного флота, у Аладашвили сразу возникло подозрение, что российские военные применили против нас зенитные ракетные установки «Бук», но у него не было ни время, ни средства для проверки.



Кроме того, в блоге сайта «Квирис палитра» Аладашвили пишет, что, согласно сообщениям российской прессы, «26 октября 2001 года абхазы отобрали у российских вооруженных сил железнодорожные платформы и спрятали в одном из туннелей у Новых Афон. на платформах были размещены два «Бука ». (Русские собирались перевезти их из Гудауты в Адлер). Конечно же, произошедшее вызвало крайнее возмущение в то время нового президента России Путина. Кремль сразу же вернул свои «Буки», но главное, стало ясно, что у России, в Абхазии, которая откололась от Грузии, похоже, тайно хранится столь мощное вооружение, которое во время войны подавляло грузинские самолеты, в том числе и пассажирские»



Трудно не согласится с Аладашвили в том, что в данном случае логически складывается параллель между тем, как содействовала Россия абхазским сепаратистов годами раньше и уже на сегодняшний день тем, как, беспринципно содействует сепаратистам на Украине. Кремль продолжает делать тоже, что делал в 90-ых в Грузии.



Что бы удостоверится в этом, можно вспомнить ужасный факт воздушного терроризма и преступления совершенного против человечества на Украине, 17 июля 2014 года. Боинг MH17 Малайзийских авиалиний, выполняющего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, подбили недалеко от границы России с Украиной. На борту находились 280 пассажиров и 15 членов экипажа. Самолет летел на высоте 10 000 метров, когда в него попал “Бук”. Погибли все, кто находился на борту. Группа следователей из разных установила, что ракета, поразившая самолет, была российского происхождения и была выпущена с территории 53-й бригады ВВС России. Были выявлены четыре человека, которые непосредственно причастны к крушению самолёта и сокрытию улик, суд назначен на март 2020 года. Конечно, Кремль до сих пор отрицает какую-либо связь с падением самолета. Была запущена мощная пропагандистская машина, но доказательств, собранных по этому делу, предостаточно …



…И должен ли мир удивляться, что история повторяется 21 год спустя?