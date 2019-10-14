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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Абхазия — это Грузия! (Часть IV) Дата: 14/10/2019

Автор: Гоча Гварамиа, независимый эксперт

(Окончание. см. начало - часть I, часть II, часть III )



Абхазия с 90-х годов XX века



В 1990-х годах прошлого столетия процессы в Грузии, в том числе в Абхазии, не были стихийными. Они были запланированы в течение многих десятилетий высокопоставленными российскими политиками и военными, службами безопасности, что в конечном итоге привело к этнической чистке грузин в Абхазии. В результате, с родных мест проживания, было изгнано почти все грузинское население. Поэтому было бы ошибкой рассматривать эти события только с 90-х годов.



В ходе описания 90-х годов прошлого столетия, чтобы выяснить причины этих событий, необходимо вновь сделать краткий экскурс по истории Грузии. Как видно в предыдущих главах, упразднение государственности Грузии, отторжение Абхазии и присоединение ее к территории России, всегда была целью Москвы как при Российской Империи, так и при Советском Союзе. Приемником и последователем именно этой политики является и сегодняшняя Россия.



В качестве доказательства можно привести несколько фактов:

1945 г. - один из высокопоставленных чиновников ЦК Советского Союза, находясь на отдыхе в Сухуми, на встрече с главой Абхазского областного комитета недвусмысленно заявил: «Есть мнение объединить курорты Абхазии и Сочи и образовать единый курортный округ на черноморском побережье с непосредственным подчинением его Москве»



1947 г. – находясь так же на отдыхе в Сухуми, высокопоставленный член ЦК Компартии Поскребищев возвращается к вопросу объединения Абхазии и Краснодарского края в единую курортную зону с непосредственным подчинением Москве: «Как посмотрят абхазские и грузинские товарищи, если объединить Сухуми, Новый Афон, Гудаута и Гагра с Сочи и создать единый курортный округ с подчинением Москве?»



В начале 60-х годов прошлого века в повестке дня ЦК Советского Союза был поставлен вопрос о лишении в Грузии грузинскому языку статуса государственного. Причиной была приведена многонациональность Грузии. В то время это вызвало в Грузии массовую волну недовольства. Население Грузии, в том числе не только этнические грузины, своим единством смогли отстоять для грузинского языка статус государственного языка. Однако, в то время первый секретарь ЦК Компартии Советского Союза Хрущев находясь в ярости пригрозил грузинам: «Смотрите у меня, грузины! Вот натравлю на вас абхазов...». Одновременно Хрущев вызвал в Москву тогдашнего первого секретаря областного комитета Абхазии и прямо поручил собрать местный партактив, который от имени абхазов напишет заявление и обратятся к Москве с просьбой о присоединении Абхазии к Краснодарскому краю.



1961 год - Цитата из доклада секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Михаила Суслова, которая была засекречена и в течение десятилетий не была известна широкой публике: «Не сегодня, завтра грузины начнут бороться против коммунизма, за независимость. Борьбу с грузинами надо начать с Абхазии. Мегрелии и Сванетии, следует предоставить автономии. В них по отдельности надо разжечь местническо-национальные чувства. Нужно убедить всех, что грузины заселены в Абхазию. Западную Грузию надо противопоставить Восточной. После этого исполнить роль примирителя».



Если мы посмотрим на хронологию событий в Абхазии и их последствия, можно смело сказать, что абсолютно все подпадает под так называемую «доктрину» Суслова. Однако не стоит упускать из виду некоторые важные факты, имевшие место до начала военных действий в Абхазии.



Еще при Советском Союзе Москва старалась придать Абхазии определенный статус государственности. В частности, в 70-х годах прошлого столетия в целях «сохранения и популяризации абхазского языка» было создано местное телевидение с названием «Государственная теле-радио компания Абхазии». Сухумский педагогический институт также был переименован и получил статус Абхазского государственного университета. Все это происходило в то время, когда северокавказские республики Российской Федерации были лишены таких привилегий.



Кремль также активно начинает работу над реализацией политики противостояния между абхазами и грузинами. В частности, на территории Абхазии начинает действовать неписанный закон, согласно которому руководящие должности распределяются по этническому признаку и на большинство из них назначаются этнические абхазы. Особенно такая тенденция ощущалась в университете, что в конечном итоге привело к этническому разделению университета и весной 1989 году закончилось созданием сухумского филиала Тбилисского университета.



Эти процессы усугубили и без того напряженную ситуацию, и в июле 1989 года переросли в кровавое противостояние между грузинами и абхазами. Несмотря на то, что все эти процессы управлялись из Кремля, организаторы кровавой бойни все равно не смогли добиться поддержки среди большинства местных абхазов (особенно среди очамчирских абхазов). В то время, в период активизации Национального движения в Грузии, единодушие населения Грузии было на пике, поэтому продолжение кремлевской авантюры было обречено на провал. В Кремле это было хорошо осознано. Именно поэтому эскалация событий была законсервировано и началась реализация так называемой «доктрины Суслова». Первый президент независимой Грузии Звиад Гамсахурдиа был свергнут вооруженным восстанием и в Грузии разразился хаос. Грузия вскоре была разделена на «звиадистов» и «шеварднадзистов». В Самегрело, где практически все население выступало за Гамсахурдиа и пришедшую путем военного переворота власть называли «хунтой», несколько раз провели «вооруженный карательный рейд». Этим была достигнута ключевая часть доктрины Суслова - Восточная и Западная Грузия были противопоставлены друг другу.



После этого процесс эскалации сепаратистского движения вновь начался в Абхазии. Путем организации разного рода конференций и культурных мероприятий, российские спецслужбы начали завозить в Абхазию наемников с Северного Кавказа. Эти боевики без ведома хозяев затем тайно прописывались в дома местных грузин и периодически проходили военную подготовку на российских военных базах, дислоцированных в Абхазии. Параллельно криминогенная ситуация целенаправленно достигла пика. Участились грабежи железнодорожных товарных эшелонов. С поддержки Кремля назначением Ардзинба председателем Верховного совета Абхазии местный законодательный орган фактически выходит из конституционного поля единой Грузии. Формируются местные незаконные вооруженные силы. Именно эти незаконные вооруженные формирования в августе 1992 года оказали вооруженное сопротивления государственным войскам Грузии, целю которых было обеспечение безопасности железных дорог Абхазии, что и положило начало братоубийственной войне в Абхазии. Хотя, реально, это была война между Грузией и Россией.



Однако, вернемся все той же «доктрине Суслова». Инспиратор войны – Россия – по своей инициативе сразу же взяв обязательства обеспечить «прекращение огня и мирное урегулирование конфликта», в последствии предстала в роли «примирителя». ООН также подтвердила это обязательство, и Российские солдаты приобрели статус международной миротворческой миссии. Однако, действия России были совершенно противоположными и способствовали лишь эскалации конфликта, а не мирному ее решению. За время боевых действий, которые продолжались 13 месяцев, по инициативе России и с ее подписью на уровне Совета Безопасности ООН только по Абхазии было принято более 20 документов. В каждом из этих документов Россия берет на себя ответственность за обеспечение прекращение огня и мирное урегулирование конфликта. На деле, Кремль делал все, чтобы масштабы кровавого противостояния были бы как можно больше. Более того, Россия сама принимала непосредственное участие в военных преступлениях против грузин, совершенных в Абхазии в 1992-1993 годах.



Именно из-за такой политики России и прямого военного участия в конце сентября 1993 года Абхазия была полностью оккупирована сепаратистскими силами и наемными боевиками. В Абхазии была проведена беспрецедентная этническая чистка грузинского населения, которая продолжалась после окончания военных действий. В результате этической чистки убито десятки тысяч мирных жителей и изгнаны с постоянного место жительство около 350 000 местного населения, включая этнических абхазов.



Этническая чистка грузин в Абхазии была признана Советом Европейской безопасности и сотрудничества. В каждой резолюции Совета Безопасности ООН по Грузии, где стоит и подпись России, указывается безоговорочное право беженцев на возвращение в свои дома в Абхазии. Несмотря на такие обстоятельства российские власти не признают территориальную целостность Грузии. Более того, в 2008 году Россия признала Абхазию как «независимое государство». Ни одно государство в мире, кроме пары российских сателлитов (Никарагуа, Венесуэла и крошечный остров Науру в тихом океане, которые финансово поддерживает Россия), не признает независимость Абхазии и считает ее неотъемлемой частью Грузии. На самом деле это так называемое «признание» - не что иное, как оккупация Российской Федерации территорий Грузии, что также подчеркивается международным сообществом.



Заключение



Как видим Абхазия, начиная с ее предисторических времен, всегда была органичной частью единой Грузии. Более того, когда в истории Грузии были трудные времена и она была разобщена на несколько княжеств, процесс объединения начинался именно с Абхазии. Именно князья абхазов начинали процесс объединения Грузии, поскольку прекрасно понимали, что Абхазия будет сильной и развитой только в составе единой Грузии.



История Грузии знает немало случаев, когда страна была под татаро-монгольским игом, Византией, Персидской и Османской империей, но никогда ни одна из них не упраздняла государственность Грузии и автокефалию ее церкви. Это сделала только Россия.



Предки современных абхазов прекрасно знали и понимали о тех опасностях, которыми сулит общения и особенно дружба с Россией.