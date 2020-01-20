|
Темная лошадка Кремля
Дата: 20/01/2020
Автор: Вероника Аксенова
В Абхазии после новогодних политических страстей, жизнь с виду хотя и выглядит спокойной, но происходящие события становятся все более интересными. В частности:
• Уволен секретарь СовБеза Мухамед Килба;
• Практический все чиновники перешли в статус И.О. Власть если еще и осталось, то по мнению политический активной части общества Абхазии она до аморфности номинальная;
• Сергей Шамба и Аслан Бжания спешно улетели в Москву для получения инструкций. В Администрации Президента РФ с Хаджимбой было все понятно и решено. Однако, учитывая «новые реалии», в Кремле решили все-таки подстраховаться и внятно объяснить «политику партии»;
• Что бы продемонстрировать «кто остается в доме хозяином» российские военный провели масштабные военные учения;
• В обществе активно начали обсуждать кандидатуру будущего главы «Страны Души»;
• Появились вести, что Аслан Бжания и Александр Анкваб будут объединяться и задаются вопросами о цене такого союза - чьими процентами решил Анкваб пожертвовать в нефтяной компании?
• В Абхазии уже не знают кого называть властью, а кого оппозицией. По распространенной информации, «…оппозиция с отставкой Хаджимба оперилась настолько, что даже неудобно называть ее оппозицией. Тем более, позиции-то от которой она отталкивалась уже нет… подвинув Хаджимба баланс сил резко изменился, возникает резонный вопрос, кого же считать оппозицией?... нет ни власти, ни оппозиции, к тому же и спутавший все карты Ахра Авидзба опять уехал на Донбасс… пора уже определяться кто есть кто…».
На этом фоне на политической арене Абхазии появился новый, молодой игрок – Инал Ардзинба. Молодой не только по возрасту (29 лет), но и для политического истеблишмента Абхазии. Стоит отметить и тот факт, что Ардзинба приходится родственником первого «президента» Абхазии Владислава Ардзинба и племянником основателя партии «Амцахара» Акы Ардзинба. Несмотря на свой молодой возраст, Ардзинба младший уже успел построить себе внушительную политическую карьеру под крылом всеми нами известного помощника Путина и политического куратора террористов "ДНР" и "ЛНР" Владислава Суркова. Ранее являясь куратором Украины в Кремле, а ныне возглавляющий общественный Совет по делам молодежи при Патриархе Кирилле, заявил о своем намерение создать собственную партию в «Стране Души».
На фоне ухода в отставку «президента независимых» Рауля Хаджимба, являясь действующим чиновником страны оккупанта, Инал Ардзинба планирует создать в конце весны партию с рабочим названием «Будущее Абхазии». Сего же слов, создание новой партии планируется поэтапно на основе конкурсов молодых лидеров, победители которого смогут пройти стажировку в Москве и иметь перспективу трудоустройства в оккупированной политикой Кремля Абхазии. На подготовку и обучение новых чиновников, соответствующих ожиданиям Кремля уйдет конечно немало времени и, как можно предположить, Абхазии будет навязан новый «президент страны Души» на плечи которого будет возложен груз разгребать авгиевы конюшни действующего политического поля.
Конечно Путин не простит абхазцам свержения, поставленного Кремлевским режимом Хаджимба и план мести не заставит себя долго ждать. Вполне ожидаемо что именно после зачистки политического поля промежуточным президентом, ко власти придет партия Инала Ардзинба, члены которой пройдут обучение в Кремле и будут готовы беспрекословно выполнять прихоти и указания кровавого лидера. План Путина очевиден- если не смогли добиться желаемого результата от занимающих свои кресла чиновников Абхазии, то создадим молодую партию во главе со «своим человеком» имеющим влияние по своему историческому происхождению и обучим его на свой лад. По существу, все проекты, озвученные Ардзинба, особенно переподготовка и обучение молодежи как будущих чиновников, ни что иное, как проект подразумевающий в будущем присоединить Абхазию к России.
Прикормленный годами с руки Ардзинба безусловно будет стараться оправдать возложенные на него ожидания и выполнит заветную мечту России по принятию закона о скупке недвижимости, особенно земель Абхазии, что в конченом итоге Абхазию сделает частью России, одним из районов Краснодарского Края.