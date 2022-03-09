Нацбанк: система «Мир» работает в Абхазии, это может нарушать закон об оккупированных территориях

09.03.2022 - Civil Georgia По информации Национального банка Грузии, российская банковская система «Мир» сотрудничает с Абхазией (оккупированный Россией регион Грузии), что может нарушать закон об оккупированных территориях Грузии.



В Нацбанке подчеркнули, что действующие в стране коммерческие банки и карточные платежные системы не сотрудничают с «Миром», операции с этой системой осуществляются только в РФ и к грузинской финансовой системе отношения не имеют.



«Национальный банк Грузии всегда действовал и продолжает действовать в полном соответствии со стандартами, установленными международными резолюциями», — заявили в регуляторе.



Ранее сегодняшним днем депутат парламента Грузии от «Европейских социалистов» Фридон Инджиа призвал законодателей рассмотреть вопрос о присоединении страны к российской банковской системе «Мир», созданной для внутреннего пользования в РФ.









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