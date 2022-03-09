.: Лента Новостей
  • Россия будет сокращать финансирование оккупированных Абхазии и Южной Осетии
  • 123 кандидата будут бороться за «парламентские мандаты» в оккупированной Абхазии
  • Нацбанк: система «Мир» работает в Абхазии, это может нарушать закон об оккупированных территориях
  • Ахвледиани обсудила с Тойво Клааром сложную гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях
  • Появление самолета ВВС США над Черным морем взбудоражило абхазский сегмент соцсетей
  • Россия проводит военные учения на оккупированной территории Грузии
  • В Тбилиси назвали очередным пропагандистским шагом обращение абхазских сепаратистов к генсеку ООН
  • МИД Грузии: Вопрос о признании т.н. независимости Абхазии и Цхинвальского региона Беларусью не стоит на повестке дня
  • Уровень воды на ИнгурГЭС опустился ниже критической отметки
  • «Амцахара» поддержала запрет Ардзинба на грузинско-абхазский диалог

    •
     
    Нацбанк: система «Мир» работает в Абхазии, это может нарушать закон об оккупированных территориях
    09.03.2022 - Civil Georgia
    По информации Национального банка Грузии, российская банковская система «Мир» сотрудничает с Абхазией (оккупированный Россией регион Грузии), что может нарушать закон об оккупированных территориях Грузии.

    В Нацбанке подчеркнули, что действующие в стране коммерческие банки и карточные платежные системы не сотрудничают с «Миром», операции с этой системой осуществляются только в РФ и к грузинской финансовой системе отношения не имеют.

    «Национальный банк Грузии всегда действовал и продолжает действовать в полном соответствии со стандартами, установленными международными резолюциями», — заявили в регуляторе.

    Ранее сегодняшним днем депутат парламента Грузии от «Европейских социалистов» Фридон Инджиа призвал законодателей рассмотреть вопрос о присоединении страны к российской банковской системе «Мир», созданной для внутреннего пользования в РФ.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия