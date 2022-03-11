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    Россия будет сокращать финансирование оккупированных Абхазии и Южной Осетии
    11.03.2022
    Россия планирует сократить финансирование оккупированных регионов Абхазии и Южной Осетии. Об этом в интервью российскому государственному агентству ТАСС заявил заместитель министра экономики РФ Дмитрий Вольвач.

    Вольвач встретился с руководством де-факто правительства Абхазии 9 марта в Сухуми.

    Он сказал, что в России рассчитывают, что Абхазия и Южная Осетия, «в ближайшее время перейдут к более самостоятельному экономическому формату, снижая зависимость от российских дотаций».

    «В прошлом году мы задумались, пообщались с руководством республик и поняли, что первый этап помощи, когда мы просто можем туда отдавать деньги, развивать инфраструктуру, уже закончился. Все, что с этого этапа мы могли получить по росту экономики, мы получили», — сказал замминистра экономики России.

    «Республикам надо уметь правильно собирать плату за электричество, устанавливать справедливый тариф, бороться с разными нюансами», — добавил он.

    Вольвач также сообщил, что в течение следующих трех лет доля российской поддержки по зарплатам бюджетников будет постепенно снижаться.

    «Я поставил задачу сотрудникам и говорю руководству республик: «У нас сейчас с вами задача, чтобы вы не больше от нас получали, а наоборот, чтобы начали потихонечку становиться менее зависимыми от нас».

    То есть мы хотим постепенно сократить поддержку в выравнивании заработных плат, но сделать это так, чтобы зарплаты не упали.

    Сделать это можно только с ростом экономики. Вот мы и хотим, чтобы ВВП у них вырос, чтоб бюджетная обеспеченность выросла, а зависимость от российских дотаций, наоборот, снизилась. Например, доля софинансирования России в части повышения заработной платы работникам бюджетной сферы в республиках будет постепенно снижаться — с 85% в 2022 году до 15% к 2025 году», — заявил он.

    При этом чиновник говорит, о необходимости де-факто республик привлекать инвестиции для увеличения своих бюджетов, для чего им следует упростить регулирование и улучшить инвестиционный климат.


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