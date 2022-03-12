МИД Грузии призвал Россию выполнить Соглашение от 2008 года

12.03.2022 МИД Грузии оценивает проведение 12 марта сего года в оккупированной Абхазии т.н. парламентских выборов как незаконное действие, направленное против суверенитета и территориальной целостности Грузии, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Грузии.



Согласно заявлению, что проведение т.н. выборов полностью противоречит нормам и принципам международного права и является очередной тщетной попыткой узаконить незаконную оккупацию двух неотъемлемых регионов Грузии.



«Обеспокоенность вызывает, что в то время как международное сообщество решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ, Российская Федерация продолжает де-факто аннексию оккупированных территорий Грузии путем интеграции в военную, политическую, экономическую и социальную систему России, к чему добавляется грубое нарушение прав и свобод населения, оставшегося в этих регионах Грузии и этническая дискриминация грузин. В этом контексте еще большую тревогу вызывает то, что международные механизмы по правам человека и безопасности, а также Миссия наблюдателей Европейского Союза не имеют доступа на оккупированные территории», — говорится в заявлении МИД Грузии.



Министерство иностранных дел Грузии призывает Российскую Федерацию уважать свои международные обязательства, выполнить Соглашение о прекращении огня, подписанное при посредничестве ЕС 12 августа 2008 года, и отменить незаконное решение о признании т.н. независимости оккупированных территорий Грузии.









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