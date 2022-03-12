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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Вторжение России в Украину не встретило сильной поддержки в оккупированной Абхазии

12.03.2022 - Сivil.ge Около 2600 человек, в основном представители силовых ведомств, органов безопасности и правоохранительных органов, собрались 11 марта на стадионе «Динамо» в Сухуми, чтобы поддержать войну, которую Россия ведет в Украине.



Акция, которая была организована сухумской администрацией, состоялась после того, как абхазское общество не стало выражать сильной поддержки действиям Москвы.



«Я, как глава государства, все руководство Республики Абхазия и наш многонациональный народ всецело поддерживаем президента России Владимира Владимировича Путина», — заявил участникам акции лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания.



«Осознаем, как непросто руководству России и лично Владимиру Владимировичу (Путину) далось решение о проведении специальной военной операции», — сказал Бжания.



По его словам, присутствие на митинге представителей различных политических партий и гражданского общества свидетельствует о том, что «в вопросе развития абхазо-российских отношений мы едины».



«К сожалению, Украина стала инструментом, посредством которого так называемый коллективный запад осуществляет по сути политику империализма, нацеленную на установление однополярного мира», — сказал Бжания, напомнив о выступлении Путина на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года о необходимости покончить с однополярным миром.



Это был первый масштабный митинг в Сухуми в поддержку действий России в Украине. Ранее, 7 марта, в поддержку России высказались около 30 человек.



7 марта в Гудаута также прошла акция в поддержку «российской спецоперации» на Украине. Митинг был организован несколькими кандидатами, участвующими в парламентских выборах 12 марта. Это — Леонид Лакербая, Ахра Пачулия, Беслан Халваш, Алмасхан Барцыц, Алиса Гулария и Фарид Кобахия.



Отсутствие энтузиазма в поддержке действий России в Украине отразилось и в заявлении лидера оппозиции Адгура Ардзинба, который призвал Бжания обратиться к народу Абхазии.



«Люди напряжены, много противоречивой информации и люди не знают, что происходит. И глава государства должен сказать людям, что предпринимается, чего им ждать. Это важно», — сказал он 6 марта.



Эксперт по вопросам Абхазии Гиорги Канашвили сказал, что абхазское общество по-разному относится к вторжению России в Украину и что нападение России на Украину не пользуется всеобщей поддержкой.



Однако, по его словам, народ Абхазии не хочет, чтобы Россия проиграла войну в Украине, поскольку изменившаяся геополитическая реальность и ослабление России, по их мнению, могут привести к попытке Тбилиси восстановить контроль над регионом.



Что касается Цхинвальского региона, здесь де-факто властям удалось быстрее заручиться поддержкой населения в отношении действий Москвы.



2 марта правящая партия «Единая Осетия» собралась в центре Цхинвали в поддержку решения Путина «начать специальную военную операцию по защите Донецка и Луганска».



«Наши мысли и силы с Путиным и Донбассом. Слава России», — обратился к собравшимся глава Цхинвальского региона Анатолий Бибилов.









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