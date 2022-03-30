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    Дела Джабиева и Атейба: Amnesty International о пытках и жестоком обращении
    30.03.2022
    Международная неправительственная организация Amnesty International в годовом отчете («Права человека в современном мире») указывает на факты пыток и другие виды жестокого обращения обращения на оккупированных Россией территориях Грузии – в Цхинвальском регионе и Абхазии.

    В документе, в частности, говорится о том, что так и не была эффективно расследована смерть Инала Джабиева.

    «Жестоко избитый после задержания, он скончался под стражей в августе 2020 года в Цхинвали», – говорится в отчете.

    Amnesty International рассказывает и о смерти жителя Абхазии Анри Атейба, указывая, что расследование обстоятельств его смерти продолжается.

    «Анри Атейба скончался 14 сентября после того, как 12 августа его обнаружили без сознания в изоляторе временного содержания в городе Гагра. Расследование его гибели пока не завершилось», – сказано в документе.

    В докладе также говорится, что состояние здоровья жителя Гальского района Ираклия Бебуа, отбывающего 9-летний тюремный срок за сожжение абхазского флага, «ухудшилось из-за обострившихся хронических заболеваний и неоказания надлежащей медицинской помощи в заключении».

    Amnesty International указывает, что «фактические власти Абхазии и Южной Осетии / Цхинвальского региона задерживали гражданских лиц и ограничивали въезд и выезд на подконтрольную правительству территорию», в том числе вводя дополнительные карантинные ограничения из-за пандемии.

    «Это сказывалось на целом ряде прав человека, включая экономические и социальные», – говорится в докладе.

    Amnesty International подчеркивает, что «неподконтрольные (властям Грузии – ред.) Абхазия и Южная Осетия / Цхинвальский регион оставались под оккупацией и общим контролем России».


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