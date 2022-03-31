В Абхазии заявляют, что намерений вхождения в состав РФ у них нет

31.03.2022 «У Абхазии нет намерений вхождения в состав Российской Федерации», — заявил спикер де-факто парламента абхазского режима Валерий Кварчия.



«Россия — наш стратегический партнер, родное и близкое государство, но намерений вхождения в состав РФ у нас в республике нет», — сказал Кварчия.



Секретарь де-факто Совета безопасности Сергей Шамба поясняет: «Во-первых, наша Конституция, законодательство не позволяют, да и таких настроений нет в обществе. Мы дорогой ценой заплатили за независимость, это результат длительной борьбы нашего народа нескольких поколений, поэтому этот вопрос не обсуждается в наших кругах — в политических и общественных. Я не знаю такой политической силы в Абхазии, партий или общественных движений, которые исходили бы из такой возможности, отказа от независимости. Таких политических сил нет».



В то же время пресс-секретарь лидера цхинвальского режима заявила, что «референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится после 10 апреля».











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