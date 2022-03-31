.: Лента Новостей
  • В Украине погиб доброволец из Абхазии
  • В Сухуми объяснили нежелание Абхазии входить в состав России стремлением к независимости
  • Шамба: Я не знаю политической силы в Абхазии, которая бы отказалась от независимости
  • В Абхазии заявляют, что намерений вхождения в состав РФ у них нет
  • Дела Джабиева и Атейба: Amnesty International о пытках и жестоком обращении
  • С 2020 года в грузинских клиниках бесплатно обслужили 2440 жителей Абхазии и Цхинвальского региона
  • Абхазский «министр обороны» обещает военную помощь России
  • В оккупированной Абхазии прошел второй тур «парламентских выборов»
  • Посольство США: Вашингтон не признает т. н. выборы в Абхазии
  • Посольство США: Вашингтон не признает т. н. выборов в Абхазии

    •
     
    В Абхазии заявляют, что намерений вхождения в состав РФ у них нет
    31.03.2022
    «У Абхазии нет намерений вхождения в состав Российской Федерации», — заявил спикер де-факто парламента абхазского режима Валерий Кварчия.

    «Россия — наш стратегический партнер, родное и близкое государство, но намерений вхождения в состав РФ у нас в республике нет», — сказал Кварчия.

    Секретарь де-факто Совета безопасности Сергей Шамба поясняет: «Во-первых, наша Конституция, законодательство не позволяют, да и таких настроений нет в обществе. Мы дорогой ценой заплатили за независимость, это результат длительной борьбы нашего народа нескольких поколений, поэтому этот вопрос не обсуждается в наших кругах — в политических и общественных. Я не знаю такой политической силы в Абхазии, партий или общественных движений, которые исходили бы из такой возможности, отказа от независимости. Таких политических сил нет».

    В то же время пресс-секретарь лидера цхинвальского режима заявила, что «референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится после 10 апреля».


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия