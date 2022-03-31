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    Шамба: Я не знаю политической силы в Абхазии, которая бы отказалась от независимости
    31.03.2022
    Объединение «Южной Осетии» с Северной - национальная мечта, и Абхазия поддерживает такое стремление жителей братской республики. Так секретарь т.н. Совета безопасности оккупированной Абхазии Сергей Шамба прокомментировал ТАСС заявление де-факто лидера оккупированного Россией Цхинвальского региона Грузии Анатолия Бибилова, что «Южная Осетия» в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в Российскую Федерацию.

    Как заявляет Шамба, «это их историческая судьба, наверное, - объединение с Северной Осетией, мечта национальная, и поэтому ничего удивительного в этом нет».

    Что касается возможности вхождения оккупированной Абхазии в состав России, по словам Шамба, ни в политических кругах, ни в обществе Абхазии нет таких настроений.

    «Во-первых, наша Конституция, законодательство не позволяют, да и таких настроений [о вхождении в состав РФ] нет в обществе. Мы дорогой ценой заплатили за независимость, это результат длительной борьбы нашего народа нескольких поколений, поэтому этот вопрос не обсуждается в наших кругах - в политических и общественных. Я не знаю такой политической силы в Абхазии, партий или общественных движений, которые исходили бы из такой возможности, отказа от независимости. Таких политических сил нет», - подчеркнул он.

    Секретарь т.н. Совета безопасности оккупированной Абхазии также заявил, что взаимоотношения Абхазии с Россией - союзником и стратегическим партнером должны развиваться «самым тесным образом».


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