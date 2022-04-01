В Украине погиб доброволец из Абхазии

01.04.2022 Абхазские СМИ сообщают, что 31 марта при взрыве снаряда в Донецке погиб доброволец из Абхазии 36-летний Ахра Киркинадзе.



Данную информацию опубликовало российское государственное издание «Спутник-Абхазия» со ссылкой главу села Кутол, в котором проживал погибший.



«Насколько мне известно, с ним также погиб парень осетин и русский. Также в Донецке с ним находился двоюродный брат Емзар, он получил контузию», – сказал глава села Кутол Вахтанг Кварацхелия.



По данным Вооруженных сил Украины, Россия на данный момент направила в Украину около 2 000 военнослужащих, размещенных в оккупированных ею регионах Грузии - Абхазии и Цхинвальском регионе/т.н. Южной Осетии.



По данным украинской стороны, 1200 человек [включая осетин и русских] с 4-й базы в Южной Осетии и до 800 военнослужащих с 7-й базы в Абхазии отправились воевать в Украину.









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