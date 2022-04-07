В Сухуми сторонников мира в Украине вызвали на допрос в СГБ

07.04.2022 После того, как несколько десятков абхазских активистов призвали к прекращению войны в Украине, подписантов призыва стали вызывать в местную службу безопасности. Информация об этом содержится в сообщении гражданской активистки из Абхазии Лианы Кварчелия, которое было опубликовано в Facebook.



«Сегодня в СГБ уже вызвали на беседу подписанта обращения — напомню еще раз, речь об обращении, призывающем не к войне, а к миру! Собираются вызвать и остальных. В списке подписавшихся мать погибшего в Отечественной войне народа Абхазии! Может быть, я что-то пропустила, может быть, у нас уже переписали Конституцию, отменили свободу слова?! Напоследок хочу спросить своих сограждан: вы для чего памятник жертвам репрессий на набережной поставили? Чтобы что?»



Более 20 жителей Абхазии, в том числе активисты и журналисты, высказались о необходимости немедленного прекращения войны в Украине.



Обращение, которое разместила в Facebook представитель абхазского гражданского общества Надежда Венедиктова, сопровождалось комментариями жителей Абхазии, они писали, что поддерживают действия России в Украине и обвинили авторов обращения в неверной позиции.



После вторжения России в Украину [24 февраля 2022 г.] абхазское руководство поддержало «специальную военную операцию», объявленную Россией в Украине, при этом в социальных сетях небольшая часть жителей Абхазии публиковала откровенно антивоенные заявления. Абхазы, служащие в составе российской военной базе в Абхазии, принимают участие в военных действиях в Украине.











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