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    Зурабишвили: Грузия не будет пытаться вернуть войной потерянные территории
    10.04.2022
    Грузия не пытается и не будет пытаться вернуть войной потерянные территории. Об этом президент страны Саломе Зурабишвили заявила сегодня на мероприятии по случаю годовщины трагических событий 9 апреля 1989 года.

    «Грузия не пытается вернуть территории войной и не будет пытаться в будущем. Это наше непоколебимое решение. Ведь мы все видим, что обретенные войной территории ничего не дают – ни развития, ни самоопределения, ни защиты идентичности», — сказала Зурабишвили.

    Глава государства также говорила о важности единства, «неотъемлемыми частями» которого являются «многообразие, плюрализм, многонациональность и многопартийность». По словам Зурабишвили, для достижения единства необходимо «стараться идти на уступки, считаться с мнением других и ставить интересы страны выше своих личных, партийных или иных интересов».

    «Одно мы должны помнить из опыта 9 апреля — нас ослабляет только внутреннее противостояние, а разногласия открывают дорогу врагу, будь он внутри страны или за ее пределами. Общество, сплоченное в один кулак, не рухнет. Это касается и нашего населения, граждан, проживающих в Абхазии и Цхинвальском регионе, с которыми мы должны, наконец, найти общий язык», — подчеркнула она.

    Абхазия и Цхинвальский регион не контролируются центральными властями Грузии. После августовской войны 2008 года Тбилиси официально признал их оккупированными территориями. Независимость этих самопровозглашенных государств признает Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру. Остальные страны международного сообщества считают Абхазию и Цхинвальский регион частью Грузии.


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