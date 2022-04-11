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    Выступающих против независимости Абхазии российских политологов могут объявить в Сухуми персонами нон грата
    11.04.2022
    Российских политологов, ставящих под сомнение суверенитет и независимость Абхазии, могут объявить в Сухуми персонами нон грата. Об этом заявили в МИД самопровозглашенной республики Абхазия.

    «В случае продолжения попыток выстраивания негативного информационного фона вокруг нашей страны, Министерство иностранных дел Республики Абхазия оставляет за собой право задействовать в отношении ангажированных политологов механизм объявления «персона нон грата», – сказано в заявлении.

    В абхазском МИДе говорят, что «государственный суверенитет, независимость, международная правосубъектность Республики Абхазия неоспоримы и не могут являться предметом для дискуссий».

    «Подобные публикации преследуют бесперспективную цель по созданию негативного фона для абхазо-российских межгосударственных отношений. Доводим до сведения всех заинтересованных лиц - отношения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией носят характер стратегического союза, базируются на прочном фундаменте человеческих братских связей, и не могут быть подвергнуты ревизии», – говорится в заявлении.

    Ранее советский и российский политический деятель Виктор Алкснис высказал возмущение тем, что руководство Абхазии не собирается проводить референдум о вхождении в состав России, и сожаление, что он в свое время поддерживал борьбу абхазов за независимость от Грузии.

    Председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что «Абхазия и Южная Осетия вправе провести референдум о присоединении к РФ».

    Абхазские власти при этом исключили возможность вхождения в состав России.


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